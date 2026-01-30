Nación

Falla eléctrica de un carro hizo que un peaje en Cundinamarca quedara consumido en llamas

las autoridades prohibieron el paso de vehículos por el sector mientras se atendía la emergencia.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Danna Valeria Figueroa Rueda

Danna Valeria Figueroa Rueda

31 de enero de 2026, 2:31 a. m.
El peaje quedó en pérdidas totales.
El peaje quedó en pérdidas totales. Foto: Redes sociales: @javier_dia/Montaje:SEMANA

Una emergencia se registró en las últimas horas en el peaje Bicentenario, ubicado sobre la vía que comunica a los municipios de Guaduas y Honda, en Cundinamarca, luego de que un vehículo se incendiara. Por la situación, las autoridades ordenaron el cierre temporal del paso de vehículos por este sector mientras se atendía la contingencia.

Incendio obligó a evacuar sede del ICBF en Bogotá: 16 menores de edad aprovecharon para evadirse

De acuerdo con la información preliminar que circula hasta el momento, el incendio se habría originado por una falla eléctrica en el vehículo. En registros difundidos a través de redes sociales se observa que las llamas alcanzaron la infraestructura del peaje. SEMANA habló con la Policía Nacional y confirmaron a este medio que el nivel de afectación de las instalaciones había sido total.

Los organismos de socorro atendieron la emergencia y el incendio fue controlado. De acuerdo con la información disponible hasta el momento, el vehículo involucrado también resultó en pérdida total.

Grave incendio en edificio de cinco pisos en la Caracas con calle 22 de Bogotá: llamas generaron pánico y afectaron TransMilenio

Por motivos de seguridad, las autoridades prohibieron el paso de vehículos por el sector mientras se atendía la emergencia. Hasta el momento no se ha informado cuándo se restablecerá la movilidad ni en qué condiciones quedará la operación de en el sector. Sin embargo, sí se confirmó que no hubo lesionados ni tampoco fallecidos en el incidente.

Nación

Murió Raúl Benoit, famoso periodista de Univisión que desafió al narcotráfico: esta sería la causa del fallecimiento

Cali

En video quedó el impresionante robo de una camioneta de una concesión en el Cauca

Cali

Ordenan reforzar seguridad en Tuluá tras inminente extradición del narco Pipe Tuluá

Bogotá

Escondía marihuana dentro de huevos: así habrían intentado camuflar droga en una estación de Policía en Usme

Nación

Un exmagistrado fue acusado por escándalo con una universidad privada; lo investigan por favorecer a procesados. ¿De quién se trata?

Bogotá

Economía en Bogotá creció y el desempleo es el más bajo de la historia, anunció el alcalde Carlos Fernando Galán: estos son los detalles

Nación

Así operará TransMilenio este sábado 31 de enero para llegar y salir del concierto homenaje a Yeison Jiménez

Bogotá

Reportan fuerte incendio en el centro de Bogotá; esto se sabe

4 Patas

Incendio en una casa fue ocasionado accidentalmente por un gato: autoridades explican cómo ocurrió

Mundo

Impactante explosión en edificio de Nueva York provocó un voraz incendio y alarmó a las autoridades

En redes sociales también circularon versiones según las cuales la llegada de los bomberos se habría presentado con demora, y que por eso las llamas habían acabado con el peaje de Guaduas, pero eso aún no se confirma.

El peaje Bicentenario está ubicado sobre la vía que comunica a los municipios de Guaduas y Honda, un corredor por el que circulan vehículos particulares y de transporte intermunicipal.

Una hora después del hecho, Bomberos Cundinamarca emitió un comunicado en el que confirmó la misma información: “Los organismos de socorro, liderados por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guaduas, con apoyo de Bomberos Voluntarios de Honda, se encuentran en la zona trabajando y logran dar control inicial y posterior liquidación el incendio. La situación está actualmente controlada y no se reportan lesionados ni víctimas fatales”.

Reportan fuerte incendio en el centro de Bogotá; esto se sabe

Hace poco menos de un año se presentó una situación similar, que no acabó por completo con el peaje pero sí dejó fuertes daños. Exactamente en el mismo lugar, un bus marca Scania que iba con 36 pasajeros desde Bogotá hacia Medellín se incineró por complejo y, afortunadamente, no dejó ningún herido.

En ese momento, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Honda atendieron la emergencia tras recibir el reporte y el incendio pudo ser controlado.

Más de Nación

El peaje quedó en pérdidas totales.

Falla eléctrica de un carro hizo que un peaje en Cundinamarca quedara consumido en llamas

Raúl Benoit nació el 12 de agosto de 1960 y dedicó la mayor parte de su vida al ejercicio periodístico.

Murió Raúl Benoit, famoso periodista de Univisión que desafió al narcotráfico: esta sería la causa del fallecimiento

Robo camioneta a la concesión Nuevo Cauca, en el Cauca.

En video quedó el impresionante robo de una camioneta de una concesión en el Cauca

El trámite pasó al Gobierno Nacional, que es la autoridad competente para adoptar la decisión final en materia de extradición.

Ordenan reforzar seguridad en Tuluá tras inminente extradición del narco Pipe Tuluá

El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación.

Escondía marihuana dentro de huevos: así habrían intentado camuflar droga en una estación de Policía en Usme

Juzgados de la ciudad de Barranquilla.

Un exmagistrado fue acusado por escándalo con una universidad privada; lo investigan por favorecer a procesados. ¿De quién se trata?

Llegada de los vagones del metro de Bogotá, al puerto de Cartagena.

Economía en Bogotá creció y el desempleo es el más bajo de la historia, anunció el alcalde Carlos Fernando Galán: estos son los detalles

Entre los cierres autorizados se encuentran tramos de la transversal 28, la calle 53B bis y la calle 57A.

Así operará TransMilenio este sábado 31 de enero para llegar y salir del concierto homenaje a Yeison Jiménez

Ángel Montoya, tulueño de 30 años que murió al tirarse al río Cauca en un reto viral.

Murió Ángel Montoya, joven que se arrojó de un puente sobre el río Cauca para cumplir con un reto viral

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó que las labores de identificación se realizaron a partir de estudios técnico-científicos.

Medicina Legal confirmó que ya concluyeron las labores de identificación de las 15 víctimas del accidente aéreo del avión Satena

Noticias Destacadas