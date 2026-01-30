Falla eléctrica de un carro hizo que un peaje en Cundinamarca quedara consumido en llamas

Una emergencia se registró en las últimas horas en el peaje Bicentenario, ubicado sobre la vía que comunica a los municipios de Guaduas y Honda, en Cundinamarca, luego de que un vehículo se incendiara. Por la situación, las autoridades ordenaron el cierre temporal del paso de vehículos por este sector mientras se atendía la contingencia.

Incendio obligó a evacuar sede del ICBF en Bogotá: 16 menores de edad aprovecharon para evadirse

De acuerdo con la información preliminar que circula hasta el momento, el incendio se habría originado por una falla eléctrica en el vehículo. En registros difundidos a través de redes sociales se observa que las llamas alcanzaron la infraestructura del peaje. SEMANA habló con la Policía Nacional y confirmaron a este medio que el nivel de afectación de las instalaciones había sido total.

Los organismos de socorro atendieron la emergencia y el incendio fue controlado. De acuerdo con la información disponible hasta el momento, el vehículo involucrado también resultó en pérdida total.

Grave incendio en edificio de cinco pisos en la Caracas con calle 22 de Bogotá: llamas generaron pánico y afectaron TransMilenio

Por motivos de seguridad, las autoridades prohibieron el paso de vehículos por el sector mientras se atendía la emergencia. Hasta el momento no se ha informado cuándo se restablecerá la movilidad ni en qué condiciones quedará la operación de en el sector. Sin embargo, sí se confirmó que no hubo lesionados ni tampoco fallecidos en el incidente.

En redes sociales también circularon versiones según las cuales la llegada de los bomberos se habría presentado con demora, y que por eso las llamas habían acabado con el peaje de Guaduas, pero eso aún no se confirma.

El peaje Bicentenario está ubicado sobre la vía que comunica a los municipios de Guaduas y Honda, un corredor por el que circulan vehículos particulares y de transporte intermunicipal.

Una hora después del hecho, Bomberos Cundinamarca emitió un comunicado en el que confirmó la misma información: “Los organismos de socorro, liderados por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guaduas, con apoyo de Bomberos Voluntarios de Honda, se encuentran en la zona trabajando y logran dar control inicial y posterior liquidación el incendio. La situación está actualmente controlada y no se reportan lesionados ni víctimas fatales”.

Reportan fuerte incendio en el centro de Bogotá; esto se sabe

Hace poco menos de un año se presentó una situación similar, que no acabó por completo con el peaje pero sí dejó fuertes daños. Exactamente en el mismo lugar, un bus marca Scania que iba con 36 pasajeros desde Bogotá hacia Medellín se incineró por complejo y, afortunadamente, no dejó ningún herido.

En ese momento, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Honda atendieron la emergencia tras recibir el reporte y el incendio pudo ser controlado.