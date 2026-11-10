Fallas en El Dorado: Procuraduría inicia vigilancia sobre los compromisos de la Aerocivil

La Aeronáutica Civil reconoció que las graves fallas técnicas que se registraron el pasado miércoles 4 de noviembre en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, uno de los más importantes de la región, se dio por falta de disponibilidad de un software que permite tener acceso al sistema de gestión de tráfico aéreo.

Por esa situación, la entidad se comprometió a firmar un contrato antes de que finalice el 2026 para renovar y adelantar un mantenimiento especializado, al nuevo sistema que se espera inicie su ejecución el próximo 2 de enero de 2027.

Ese compromiso principal generó que la Procuraduría General de la Nación abriera una actuación preventiva para verificar el cumplimiento de la Aeronáutica Civil como parte del ejercicio de función preventiva que tiene la entidad.

Desde el ente de control liderado por Gregorio Eljach confirmaron cuál fue el propósito de esa decisión: “Promover medidas oportunas que contribuyan a la continuidad y seguridad de los servicios de navegación aérea y a la protección del interés general”.

La promesa de la Aeronáutica Civil apareció después de que el pasado miércoles 4 de noviembre, el aeropuerto El Dorado, en Bogotá reportó una falla técnica sobre las 12:40 p.m., se extendió por casi una hora y media, y generó demoras y cancelaciones de por lo menos 56 vuelos de varias aerolíneas comerciales.

En un principio se dijo que la novedad habría ocurrido por fallas en los radares del terminal aéreo, pero tiempo después la Aerocivil confirmó que todo se originó por un defecto de disponibilidad temporal del software del sistema de gestión de tráfico aéreo Aircon Icom, del fabricante Indra, adquirido en 2013.

Esa falla provocó que las pantallas de visualización del centro de control quedaran en negro temporalmente, lo que impidió que los controladores aéreos pudieran observar la imagen y los datos de seguimiento de las aeronaves.

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La Aerocivil reconoció la “obsolescencia del software”, según la Procuraduría, y aunque aclararon que no representaba un “riesgo para la seguridad aeronáutica”, también se comprometieron a tener una reunión esta semana con la empresa Indra, fabricante del sistema, para establecer con certeza las causas técnicas de la falla.

Esta no es la primera vez que la Procuraduría le pone la lupa a la Aeronáutica Civil. En la pasada administración, liderada por Luis Alfonso Martínez Chimenty, el ente de control alertó atrasos en los proyectos de modernización, mantenimiento y recuperación de la infraestructura tecnológica que soporta los servicios de navegación aérea del país.