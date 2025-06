Falleció el general Rafael Samudio, quien coordinó la retoma del Palacio de Justicia.

Sobre estos hechos, el general Samudio se declaró inocente e indicó que las responsabilidades militares en el caso se debían tratar de manera individual y no colectivas.

“Yo permanecí en mi oficina, a mí nunca me llamaron del palacio presidencial, donde había sesión extraordinaria del consejo de ministros. Ni el presidente (Belisario Betancur) ni nadie me llamó, solo me quedé esperando recibir instrucciones concretas y concisas que nunca llegaron”, dijo Samudio en una entrevista que concedió a la W Radio en enero del año pasado. El oficial falleció a los 93 años de edad.