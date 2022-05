Falsa cuenta en Twitter de Luis Díaz aprovechó que él fue tendencia mundial para promover mensajes de campaña política

Una falsa cuenta en Twitter suscitó controversia en las últimas horas. En medio del gran presente del colombiano en el Liverpool, siendo tendencia mundial en esa red social por cuenta de su actuación, que le permitió al club de Anfield remontar e instalarse en la final de la Liga de Campeones de Europa, hubo quien pretendió emitir mensajes políticos adjudicándolos a él.

La cuenta @luisFdiaz_23 rápidamente ganó seguidores, llegó a tener más de 17.000 en cuestión de horas, incluso la siguieron personajes políticos, y en ella se promovía al sector político de “derecha”. “Si gana Petro no vuelvo a jugar en la Selección Colombia”, se leía en la cuenta. “Me voy a jugar la final de la Champions pero a la vez estoy muy preocupado por el futuro de mi país. No sé mucho de política, pero no puede caer en manos del populismo, no creo en soluciones mágicas”, decía en otro mensaje, replicado por más de 1.835 personas. “Si estuviera en Colombia, votaría por alguien que no atente contra la democracia, las libertades individuales y respete la propiedad privada”, se leía en otro mensaje desde la cuenta falsa y que muchas personas adjudicaron como real.

Tan real la consideraron que hubo cientos de personas que compararon estos mensajes con los emitidos en los últimos días por el ciclista colombiano Egan Bernal quien, al margen de su trabajo de recuperación, ha dedicado un buen espacio a emitir varios mensajes en Twitter respecto a la coyuntura electoral que el país vive. Muchas personas mencionaron en sus publicaciones a Egan Bernal y a Luis Díaz, pensando que este último sí estaba emitiendo dichos mensajes.

La cuenta fue puesta en evidencia por decenas de personas y terminó siendo abolida. Los colombianos irán a las urnas el próximo 29 de mayo para elegir al sucesor, durante los próximos cuatro años, del presidente Iván Duque. Bajo la eventualidad de que ninguno de los candidatos obtenga la mitad más uno de los votos, habrá una segunda jornada electoral el 19 de junio de 2022 y únicamente entrarán en contienda los dos aspirantes con mayor votación en la primera jornada.

Cuanta falsa que hicieron del colombiano 🇨🇴 @LuisFDiaz19 él está concentrado en la final de la @ChampionsLeague qué tal la gente cómo cae de fácil sin investigar 🧐 la cuenta falsa es @luisFdiaz_23 pic.twitter.com/HLoTpTuTn9 — MontelibanoEnLínea 📸🎙🏜🛵 (@montelibano01) May 4, 2022

Durante las elecciones legislativas de 2018 votaron 17,8 millones de colombianos, mientras que el día de las elecciones presidenciales fueron 19,6 millones de votantes en todo el territorio nacional. Es decir que, asumiendo que se repitiera ese número, el ganador en primera vuelta necesitaría conseguir más de 9,8 millones para evitar que haya una segunda vuelta.

En el plano netamente deportivo, Díaz sirvió de catalizador para el juego del Liverpool, que remontó en Villarreal (3-2) el martes en la vuelta de semifinales de Liga de Campeones, lo que abre a los ‘Reds’ un horizonte con seis “finales” por delante en busca de un póker histórico. Treinta y ocho partidos de liga, seis de Copa de Inglaterra, cuya final debe aún disputar, seis de Copa de la Liga, que ya está en sus vitrinas, y trece de Liga de Campeones; el Liverpool se convertirá en el primer equipo inglés en disputar todos los partidos posibles en una misma temporada (63 en total). Y ya tienen cita para el Stade de France parisino el 28 de mayo, para su décima final de Liga de Campeones, la tercera en cinco años.

Parecía complicado que el Submarino Amarillo mantuviese el ritmo los 90 minutos, pero con Díaz, Klopp demostró que no quería solo pasar a la final sino ganar el partido. Desde su entrada al césped, su explosividad, su habilidad con el balón en los pies, y su gol de cabeza para el 2-2, hicieron estallar en pedazos la ilusión del Villarreal.

Por favor bloqueen esta cuenta que se hace pasar por el jugador profesional del liverpool y se aprovecha de esta imagen para enviar mensajes políticos @LuisFDiaz_23.

A continuación les dejo la imagen de la verdadera cuenta de Luis Diaz con el verificado de Twitter. pic.twitter.com/4N7B5yE3gw — Fanor González (@FanorGonzlez10) May 4, 2022

Díaz disputaba, sin embargo, su 64º partido del curso, entre el Porto, el Liverpool y la Selección Colombiana. Desde su llegada en enero a la rivera del Mersey, “ha sido muy especial”, según explicó el lateral Andy Robertson, que comparte el flanco izquierdo con él. “El talento que atesora y su voluntad de ganar, eso corresponde perfectamente” a los ‘Reds’, indicó. “Cuando entró Luis marcó una gran diferencia (...). Comenzó a hacerles recular, a tomar el balón para gambetear. Hizo un muy buen segundo tiempo”, añadió. “Y creo que con una pretemporada completa con nosotros puede ser aún mejor, lo que asusta”, prosiguió Robertson. Seis partidos, seis finales. Pero con una plantilla XXL y el reto de hacer historia por delante, el Liverpool se dejará la última gota de sudor en el intento.