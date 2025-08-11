Suscribirse

Nación

Falsos positivos en Bogotá: la “banda del CAI” capturaba a habitantes de calle para aumentar operatividad

SEMANA reveló el expediente contra los policías que fueron capturados por conformar una banda criminal.

Redacción Semana
11 de agosto de 2025, 10:32 p. m.
Las autoridades tienen casi 100 videos que comprometen a varios uniformados. | Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

Una investigación de la Fiscalía, en la seccional de Bogotá, reveló que un grupo de policías conformó una organización criminal al servicio de los delincuentes y, en repetidas oportunidades, capturando inocentes. El expediente advierte cómo la “banda del CAI” utilizó los falsos positivos como forma de aumentar la operatividad en la localidad de Puente Aranda.

Una agente infiltrada recaudó los elementos de prueba que llevaron a la captura de los protagonistas de un prontuario criminal. Los detenidos son integrantes del servicio de vigilancia en el centro de Bogotá.

Cobraban por no cerrar establecimientos de comercio, para dejar a conductores borrachos, robarse o apoyar el hurto de cables telefónicos, cambiar informes de policía para ayudar a delincuentes y hasta capturar a habitantes de calle con pruebas “montadas”.

En los videos recuperados por una agente infiltrada, se observa a un teniente que le da órdenes a sus subalternos, mientras otros le discuten por esa clase de procedimientos, a todas luces ilegal y con el único propósito de aumentar la operatividad de la estación de Policía de la localidad de Puente Aranda.

Lo más leído

1. Muerte de Miguel Uribe: estas son las razones que tiene Alfredo Rangel para atribuir el atentado a Iván Márquez y descartar tesis de Otty Patiño
2. Simón Gaviria se quebró en vivo hablando de la promesa que Miguel Uribe le hizo a María Claudia Tarazona: “Me rompe el alma”
3. Diosdado Cabello agradeció a Petro por respaldo a Maduro y amenazó a EE. UU.: “Estamos listos para defendernos”
Contexto: Exclusivo: así actuaba la temible “banda del CAI”, conformada por policías en Bogotá que fueron capturados por falsos positivos y por robar cable telefónico

Teniente: Karen, bajen al caño.

Agente encubierta: Y usted sabe que estos todos van pegados.

Teniente: Perdón, yo no voy a poder discutir con mi jefe, mi jefe es mi mayor González. Si mi mayor González me da una orden, yo cumplo, a mí me enseñaron fue a cumplir.

Agente encubierta: ¿Pero por qué tiene que generar operatividad así, pegando a la gente?

Teniente: No se va a dar de otra forma. El cuadrante no se va a bajar a registrar.

Agente encubierta: ¿Usted por qué tiene que decir que tiene que generar operatividad?

Teniente: Vaya con Sipol (contrainteligencia de la Policía).

La agente encubierta de la Fiscalía logró recaudar las pruebas de la más descarada corrupción de policías en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá. Son casi 100 videos, audios y chats con las exigencias a comerciantes, alianzas con atracadores, traficantes y habitantes de calle.
La agente encubierta de la Fiscalía logró recaudar las pruebas de la más descarada corrupción de policías en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá. | Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

En otras palabras, mientras los policías cobraban y manipulaban los informes de capturados por otros delitos, a los habitantes de calle los capturaban con pruebas falsas, implantando estupefacientes en los bolsillos de las víctimas para luego reportar las capturas. Todo en el marco de una estrategia criminal para convencer a sus superiores de un trabajo dedicado.

“Es que diga que la operatividad no se va a dar de otra forma, o sea, la operatividad se tenía que dar con los falsos positivos, sacando a las personas en condición de calle debajo del puente, porque no se podía dar de otra forma”, señaló la fiscal que logró la captura de 12 policías de Bogotá.

El ente acusador logró establecer que las personas capturadas con pruebas falsas efectivamente trataron de engañar a la justicia para mostrar una falsa operatividad, todo mientras la localidad terminó asediada por la delincuencia.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Falsos positivos en Bogotá: la “banda del CAI” capturaba a habitantes de calle para aumentar operatividad

2. Impactante video muestra cómo el techo de una prisión en Nebraska sale volando tras feroz tormenta que dejó un muerto y varios heridos

3. Cristiano Ronaldo y Georgina se casan; este sería el precio del lujoso anillo de compromiso

4. Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes pasaron un domingo en “familia”; una foto que volvió a sorprender y aumentar los rumores

5. Última decisión con Luis Muriel en Estados Unidos ahonda dolor a Leo Messi en Inter Miami

LEER MENOS

Noticias relacionadas

BogotáFalsos positivosPolicía

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.