Familia Colmenares denunció en la Fiscalía que la UNP los dejó solos tras advertir un riesgo extraordinario de seguridad

Los Colmenares, Jorge Luis, Luis Alonso y Oneida Escobar, quedaron consignados en un informe de la Fiscalía que advertía un riesgo extraordinario de seguridad, dada su participación en el debate político del país. Sin embargo, y tras la advertencia, no tienen esquema de protección.

En diferentes oportunidades radicaron derechos de petición y los mismos estudios de seguridad de la Fiscalía ante la Unidad Nacional de Protección (UNP) y no hubo respuesta por parte de los encargados de verificar una información que estuvo en su poder por más de un año. Se quedaron sin seguridad y sin una respuesta de la entidad.

“El hecho más grave ocurrió el 5 de abril de 2024, cuando fueron dejados casquillos de bala en la puerta de la vivienda donde compartía residencia con sus padres. Dicha circunstancia, constituyó una amenaza directa, grave y ostensiblemente verificable no solamente en contra del ExConcejal, sino también en contra de Luis Alonso Colmenares y Oneida Escobar”, advierte la denuncia.

A través de sus abogados, radicaron una denuncia en la Fiscalía que por conducto regular deja la responsabilidad en Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección, a quien señalan de estar incurriendo en el delito de prevaricato por omisión. Han sido varias las advertencias que se han hecho a esta entidad con el propósito de recordar la situación de seguridad y ninguna la respuesta.

“En el caso concreto de Jorge Colmenares, exconcejal de Bogotá, la situación de riesgo se ha intensificado desde que se posesionó como cabildante, luego de su postulación por el Centro Democrático, partido de oposición al Gobierno Nacional. En reiteradas ocasiones denunció, públicamente, incluso en medios de comunicación, las amenazas en su contra”, dijo el abogado en la denuncia.

En el complejo judicial de Paloquemao, el abogado Simón Hernández presentó la denuncia formal con el propósito de que entiendan la necesidad de adelantar las investigaciones correspondientes, pues parte del material probatorio, que desde hace más de un año se estaba analizando, quedó en poder de la Unión Nacional de Protección y no lograron tomar una decisión.

“Dichas amenazas, no solo han recaído sobre Jorge Colmenares, sino también sobre su padre Luis Alonso Colmenares y su madre Oneida Escobar, circunstancias que han sido denunciadas a través de distintos medios de comunicación -en múltiples oportunidades-, ante la Unidad Nacional de Protección y que han sido objeto de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación”, señala la denuncia.

