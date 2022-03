“Fe, fe, fe...no hay lucha imposible”: Carlos Amaya

“Fe, fe, fe, no hay nada imposible, fue el mensaje del precandidato de la la Coalición Centro Esperanza luego de cerrarse las urnas en la jornada electoral de este domingo en donde se conocerán los candidatos de las consultas.

La publicación en su cuenta de Twitter despertó los mensajes de algunas de las personas que apoyaron su candidatura en la consulta de este domingo.

“Vamos”, “con el corazón en la mano”, “no hay lucha imposible”, “Los sueños si se cumplen, tu eres el vivo ejemplo de un guerrero”, fueron algunos de los mensajes que ha recibido el precandidato.

Desde Tunja, y tras sufragar en el coliseo cubierto municipal, el precandidato por la Coalición Centro Esperanza publicó un video este domingo en compañía de su padre, advirtiendo que “hoy será un gran día, un día de victoria, de esperanza, un día para la historia de Colombia”.

“Dios hoy nos da la oportunidad en estas elecciones de votar por alguien de ruana”, advirtió el político, quien, como de costumbre vistió esta tradicional prenda de vestir que lo identifica en sus luchas desde que era representante estudiantil de la UPTC.

En la jornada de este domingo, Amaya también se trasladó al municipio de Paipa, en Boyacá, donde acompañó a otros miembros de su familia a ejercer el derecho al voto.

Posteriormente el precandidato se dirigió a la capital colombiana para esperar los resultados de la jornada electoral. “Acompañamos a mi amada Daniela Assis ejercer su derecho al voto en Bogotá. Hemos luchado juntos, hombro a hombro, por este sueño de transformar Colombia. Gracias Beni, es un honor caminar a tu lado. ¡Vamos a ganar!”, indicó Amaya en una publicación en su cuenta de Instagram.

Carlos Andrés Amaya, de 37 años de edad, compite por la nominación presidencial del espectro centro con otros candidatos como Jorge Enrique Robledo, Juan Manuel Galán Pachón, Sergio Fajardo, y Alejandro Gaviria.

Amaya se ha identificado por vestir la ruana, un accesorio típico de Boyacá y que lo identifica como campesino, como él mismo se ha denominado en esta campaña en la que busca llegar a la Casa de Nariño por la Coalición Centro Esperanza. “Porque somos de los de ruana”, indicó Amaya en varias de sus publicaciones.

Amaya nació en Socha (Boyacá), el 17 de septiembre de 1984. Es hijo de Luis Amaya, quien se dedicaba a la venta de leche y al cultivo de papa.

En esta campaña, Amaya tuvo el apoyo del ciclista y múltiple campeón de varias carreras en Europa, el también boyacense Nairo Quintana. “estoy convencido de que no hay lucha imposible y que cada pedalazo que he dado en mi vida, me ha demostrado que sí se puede cambiar el mundo. Hoy, le entrego la bici a alguien que está dispuesto a pedalear con el alma por nuestro país, un obsequio que es también el compromiso de no rendirse y darla toda por Colombia”, indicó el pedalista.

Carlos Amaya fue presidente de la Federación Nacional de Representantes Estudiantiles (Fenares), en sus primeras participaciones políticas en esta organización estudiantil.

Para el 2015, Carlos Amaya estuvo en la campaña para la Gobernación de Boyacá, la cual ganó con tan solo 30 años de edad asumió el cargo como el gobernador de este departamento en 2016, hasta 2019. Su gestión fue destacada y se distinguió por su trabajo e el desarrollo social de la región.