Federación Nacional de Departamentos acogió el llamado de Petro al diálogo regional

El presidente del consejo directivo de la Federación Nacional de Departamentos, Héctor Olimpo Espinosa, reaccionó al discurso del mandatario electo de Colombia, Gustavo Petro, y declaró que acoge su iniciativa de diálogos regionales por lo que, desde ya, le expresa la voluntad de los gobernadores para trabajar en conjunto.

“Colombia acaba de tomar una decisión trascendental en el marco de unas elecciones que ratifican la tradición democrática del país. Felicitaciones al nuevo presidente de la República, Gustavo Petro”, señaló el también gobernador de Sucre, Héctor Olimpo.

Sostuvo que el llamado de los gobernadores a todos los colombianos, especialmente a las distintas fuerzas políticas, es a respaldar la institucionalidad y la gestión de los asuntos de Estado, que a partir del próximo 7 de agosto serán responsabilidad del presidente Petro. “Para el nuevo mandatario nuestra primera solicitud formal es la de afianzar la descentralización, brindando herramientas que nos permitan balancear las finanzas territoriales en beneficio de las urgentes necesidades insatisfechas de todas nuestras regiones”, subrayó Espinosa.

Agregó que se viene una transición que no debe tener más complejidades que las inherentes a un cambio de gobierno. Anotó que en este marco se debe valorar lo construido, por lo que su petición es defender lo que ya se tiene y potenciar las oportunidades que las nuevas realidades políticas demandan. “Celebramos también los positivos anuncios del ingeniero Rodolfo Hernández, quien, con un gran respaldo popular, llega a ejercer como senador de la República, en el sentido de contribuirle al nuevo Gobierno en bien del país”, aseguró el vocero de los gobernadores.

Concluyó diciendo que resolver los problemas estructurales de Colombia requiere trabajo en equipo, en democracia y dentro del Estado de derecho, y que ahí estará brindando su apoyo.

Así como extendió un llamado al diálogo entre todas las regiones del país, Gustavo Petro, en su primer discurso, también se refirió a entablar conversaciones con líderes de América Latina para fortalecer las capacidades competitivas. Asimismo, enfatizó en acordar conversaciones con el Gobierno norteamericano para combatir y contrarrestar los efectos del cambio climático.

Petro, el candidato de izquierda que ganó la Presidencia con más de 11 millones de electores y se convirtió en el jefe de Estado más votado en la historia reciente del país, dijo que a partir de este fin de semana Colombia cambia. No es un cambio –según expresó– “para vengarnos, no es un cambio para construir más odios, no es un cambio para profundizar el sectarismo en la sociedad colombiana”.

“Las elecciones mostraron dos Colombias cercanas en términos de votos. Nosotros queremos que Colombia, en medio de su diversidad, sea una Colombia, no dos. Y para que sea una Colombia, en esa enorme diversidad multicolor que somos, necesitamos del amor”, dijo. Petro tiene claro que el mapa político en el país quedó dividido tras las elecciones de este domingo y que, así como él se convirtió en presidente con más de 11.281.000 votos, Rodolfo Hernández, su adversario, obtuvo más de 10.580.000 apoyos, una cifra nada despreciable de electores que, sin duda, tendrá que acercar para garantizar un acuerdo nacional que le permita tener un gobierno con cierta tranquilidad durante el próximo cuatrienio.

”Ya no es el momento de los odios. Este gobierno que va a iniciar el 7 de agosto es un gobierno de la vida”, manifestó. La paz se convirtió en uno de los platos fuertes de las primeras palabras del presidente electo de la izquierda. “La paz significa que los más de 10 millones de votos de Rodolfo Hernández son bienvenidos en este gobierno”, afirmó.

En otras palabras, significa que Rodolfo Hernández –quien, según Petro, hizo una campaña interesante– “puede dialogar con nosotros cuando quiera, significa que en este gobierno no vamos a utilizar el poder en función de destruir al oponente”.