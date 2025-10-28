Firma de abogados que representa a familia de Miguel Uribe celebró captura de alias el Viejo, uno de los cerebros del crimen

La Firma Víctor Mosquera Marín Abogados, representante de la familia del fallecido senador Miguel Uribe Turbay en el proceso que se adelanta por su magnicidio, celebró la captura de Simeón Pérez Marroquín, conocido con el alias del Viejo y quien es señalado de ser una de las cabezas del crimen.

Por medio de un comunicado, el bufete aseguró que esto representa un avance significativo en el esclarecimiento de los hechos y en la búsqueda de verdad y justicia por el asesinato del congresista del Centro Democrático.

Miguel Uribe Turbay. | Foto: EQUIPO DE PRENSA SENADOR MIGUEL URIBE TURBAY - SEBASTIAN JIMENEZ

Además, aprovechó para enviar un respaldo a todos los que están trabajando para que el caso no quede en la impunidad y los responsables paguen por lo que hicieron.

“Como firma comprometida con la defensa de los derechos de las víctimas, reiteramos nuestra confianza en las instituciones y reafirmamos nuestra disposición de continuar trabajando de manera activa y rigurosa en cada etapa de este proceso, aportando todas las herramientas jurídicas y actuaciones necesarias para garantizar que los responsables sean llevados ante la justicia“, señaló.

Por último, la firma de abogados afirmó que confía plenamente en que esta detención permitirá fortalecer las investigaciones y esclarecer plenamente los hechos que rodearon el crimen de Uribe Turbay, lo que ayudará a reafirmar el compromiso institucional y ciudadano con la verdad, la justicia y la no impunidad.

La captura de alias el Viejo se llevó a cabo en el departamento del Meta por parte de miembros de la Policía Nacional. Según la Fiscalía, este hombre es uno de los determinadores del magnicidio, se cree que planeó todo con alias el Costeño.

Miguel Uribe Turbay. | Foto: SEMANA

La institución confirmó que en las próximas horas será presentado ante un juez para imputarle los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, uso de menores de edad para la comisión de delitos y porte ilegal de armas de fuego.

Con esta detención, en total son nueve personas las que han sido capturadas por tener, presuntamente, alguna relación con el asesinato del senador, ocurrido el pasado 7 de junio en un parque del occidente de Bogotá.

Dos aceptaron su responsabilidad a través de acuerdos o negociaciones con el ente acusador, uno de ellos justamente es el menor de edad responsable de dispararle al también precandidato presidencial.

Alias el Veneco, uno de los que negoció, fue condenado a 21 años de cárcel. Por su parte, el adolescente que disparó tendrá que pasar siete años con medida de internamiento preventivo.