Fiscal advierte que habrá persecución en su contra una vez cumpla su periodo como jefe del ente acusador

Una nueva reunión entre el fiscal Francisco Barbosa y el presidente Gustavo Petro, está, al parecer, lejos en la agenda de los dos altos funcionarios. Principalmente porque a la luz de los trinos del primer mandatario, la separación de poderes es una línea difusa que el jefe del ente acusador trata de recordar.

Son varios los reparos del fiscal cada vez que el presidente Petro se apresura a señalar asuntos por fuera de la ley y de la lógica constitucional, como decir que es el jefe de la Fiscalía, al punto de que la Corte Suprema debe recordarle su lugar en el Estado Social de Derecho y la Constitución. El presidente en la rama ejecutiva, el fiscal en la judicial.

El presidente de la república redactó un mensaje que compartió con sus seguidores en Twitter donde cuestionaba las recientes decisiones de la justicia y abrió, otra vez, el boquete que en fila defendió el Consejo de Estado y la Fiscalía. “A la rama judicial se respeta”, dijo el fiscal Francisco Barbosa.

Pero otro dato soltó el fiscal. Aseguró que se anticipa una persecución en su contra y de los funcionarios que lo acompañaron durante su administración en la Fiscalía, seguramente por sus opciones y actividades en el ente acusador, que para el Gobierno se convirtieron en un obstáculo, pero que a muchos les pareció el único frenó a la improvisación del ejecutivo.

“Porque lo que se ha visto en los últimos días, lo que se ven en las redes, en algunos lugares donde empiezan a construir grandes conspiraciones, grandes cosas, pues son importantes decirlas de una vez, para que la gente sepa que con informes de policía judicial, con informes no constatados, utilizando la política judicial con testimonios sin constatación y corroboración, no pueden acabarle la vida a la gente y a los colombianos”, explicó el fiscal general.

Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación - Foto: SEMANA

De acuerdo con el fiscal Francisco Barbosa las reuniones con el presidente de la república ya pasaron y en esa coyuntura resultan inocuas para la complejidad en materia de seguridad que vive el país. Las advertencias las hizo el jefe del ente acusador cuando aseguró que los ceses al fuego no tenían ninguna clase de edificación, ni limitación geográfica, el tiempo terminó dándole la razón.

“Realmente en este momento ya es innecesario para el país, lo que se requiere y el mensaje que yo le mando a los colombianos hoy, es que seguimos trabajando con todas nuestras fuerzas para ayudarle a la ciudadanía en lo que tiene que ser y es perseguir aquellos hechos que sean constitutivos de delito sin ninguna duda”, señaló el fiscal.

Reiteró, el jefe del ente acusador, que la preocupación de las instituciones deben ser las personas honestas, que no han cometido un delito, pues los que se encuentran privados de la libertad deben ser atendidos por las entidades correspondientes, que para el caso podría ser el Ministerio de Justicia.

Advirtió Francisco Barbosa que la orden al equipo directivo del ente acusador es adelantar los procesos en curso hasta la etapa de juicio para que en el futuro no terminen siendo manipulados por quién llegue a ocupar su silla al mando de la Fiscalía.

“No solamente las imputaciones, sino las acusaciones respectivas ante los jueces para que el asunto no termine siendo objeto de manipulación posterior por parte del fiscal general de la nación, creo que esa es el mensaje, de tranquilidad, que hay que bajarle un poco la temperatura, la rama judicial del poder público no se toca, no se toca y si la tocan, la defenderé”, puntualizó el fiscal.