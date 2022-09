Fiscal Francisco Barbosa se defendió del presunto abuso de poder del que lo acusan

Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación, dio una entrevista este miércoles 28 de septiembre a José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN, en la que habló de diferentes problemas de la actualidad colombiana, entre las que destacó la llamada ‘paz total’ del presidente Gustavo Petro, las invasiones de tierras en distintas zonas del país, del papel que, en su opinión, tiene la vicepresidenta Francia Márquez, y el presunto abuso del poder en la Fiscalía.

Justamente este último tema fue uno de los destacados de la entrevista, ya que se consultó al fiscal sobre la polémica que surgió luego de publicada una columna de opinión por parte del periodista Yohir Akerman, quien criticaba la forma en la que actuaba el fiscal general de la Nación con relación a sus mascotas.

El fiscal Barbosa aseguró que darles tanta importancia a esos temas es “un chiste”, ya que ha estado trabajando en temas mucho más importantes para el país, como para que el tema de debate en Colombia sea el de las dos mascotas que tiene el fiscal general de la Nación, las cuales, según dijo, hacen parte de un entorno de protección de su familia y de él.

“Aquellos que critican al fiscal general porque el fiscal general se sube en un carro y tiene a su mascota dentro del carro; entonces, ¿qué hago con la mascota? ¿Qué hago con un ser vivo que hace parte también de mi entorno familiar? ¿Lo abandono?”, dijo Barbosa.

Y además aclaró que los recursos públicos no se usan para la manutención de las mascotas: “No se usan los recursos de la Fiscalía para las mascotas. Pues hacen parte de la intimidad de mi familia para poder estar con la protección de esas mascotas. Es un ser vivo que tiene derechos. Yo no puedo considerar a una mascota como si fuera una cosa. Yo no puedo considerar una mascota como si fuera un bien fungible que uno agarra a patadas o que negocia. Una mascota es más que eso, y en eso quiero decirlo con mucha claridad: a mí me tienen sin cuidado esas discusiones, me generan hilaridad”, agregó el fiscal general.

En la entrevista, Barbosa también se refirió a la polémica nacional que surgió con la ciudadana que hizo comentarios racistas contra la vicepresidenta Francia Márquez en medio de la marcha contra el gobierno de Gustavo Petro el pasado lunes 26 de septiembre. El fiscal afirmó que harán todo lo posible para ‘perseguir’ a esta persona y que estos casos no se repitan en el país.

“Vamos a perseguir a esa persona. Vamos a aplicarle la ley penal que existe en Colombia y vamos a señalar con claridad que ese tipo de conductas son reprochables, deleznables e inaceptables en este país”, dijo Barbosa.

El funcionario afirmó además que se siente muy orgulloso de que Francia Márquez sea la vicepresidenta de Colombia, por lo que, luego de sucedido el caso de racismo, se comunicó con ella para expresarle su solidaridad: “Llamé a la vicepresidenta de la República, conversé con ella, le manifesté toda mi solidaridad y mi compromiso como fiscal general de que vamos a ir hasta las últimas consecuencias penales en este caso. Además, le dije que yo me siento orgulloso y contento de tener una vicepresidenta afro en este país”.

El fiscal también mostró su postura en contra de las invasiones que han ocurrido en las últimas semanas, afirmando que es esencial respetar el derecho a la propiedad, por lo que desde la entidad se espera, en los próximos días, tener judicializados a los responsables de estos actos ilegales en diferentes lugares del territorio colombiano.

Finalmente, Barbosa se refirió al tema de la ‘paz total’ que ha sido tan nombrado por el presidente Gustavo Petro, el cual va por un buen camino, en su opinión. Sin embargo, recalcó que “no le suena” que las organizaciones criminales puedan quedarse con ningún porcentaje de sus bienes obtenidos por medio de actos ilegales.

“Los bienes producto del delito tienen que ir a donde están las víctimas. Es que aquí en Colombia hay víctimas, es que acá han asesinado gente y no puede esto ocurrir que terminemos entonces resolviendo un proceso desde el punto de vista de la justicia, pero premiando a personas que han adquirido bienes de forma ilegítima”, afirmó contundentemente el fiscal general de la Nación.