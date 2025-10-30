Suscribirse

Nación

Fiscal Luz Adriana Camargo califica como “preocupaciones menores” las graves denuncias de presiones en el caso de Nicolás Petro

La fiscal Lucy Laborde, a cargo de la investigación contra el hijo mayor del presidente Petro, denunció una serie de inconsistencias en ese proceso.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
30 de octubre de 2025, 6:11 p. m.
La fiscal general, Luz Adriana Camargo, implementó el Modelo Único de Investigación Financiera (Muif) para procesos por lavado de activos. Esta misma estrategia fue usada en Guatemala para investigar la corrupción con Iván Velásquez, exministro de Defensa.
La fiscal general, Luz Adriana Camargo, implementó el Modelo Único de Investigación Financiera (Muif) para procesos por lavado de activos. Esta misma estrategia fue usada en Guatemala para investigar la corrupción con Iván Velásquez, exministro de Defensa. | Foto: COLPRENSA

La fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo, calificó como “preocupaciones menores” las graves denuncias que hizo la fiscal Lucy Laborde, a cargo de investigar a Nicolás Petro, sobre las supuestas presiones y falta de garantías que tendría para avanzar en la investigación contra el hijo mayor del presidente Petro.

La fiscal Camargo arrancó explicando que “no existe una polémica entre la fiscal que adelanta el caso y la dirección de lavado de activos o mi despacho como tal, y lo que ha trascendido a los medios de comunicación, a mi modo de ver, son preocupaciones probablemente a mi juicio menores de la fiscal”.

Polémica por las largas vacaciones de la fiscal Luz Adriana Camargo

Las “preocupaciones menores” de la fiscal Lucy Laborde, encargada de investigar a Nicolás Petro por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, se resumen en presuntas presiones, decisiones impuestas y falta de independencia en el desarrollo de la investigación que le fue asignada por reparto tras la salida del fiscal Mario Burgos.

Sin embargo, esas denuncias para la fiscal general de la nación se resumen en que la fiscal Laborde “ha asumido que algunas actuaciones que son normales en el rol y en el direccionamiento estratégico que adelantamos bajo la dirección mía de la Fiscalía, hacen parte de alguna especie de complot para que ella no actúe con la independencia y la autonomía con la que debe actuar y con la que queremos rodearla”.

Lo cierto es que la fiscal Lucy Laborde manifestó a través de una carta asuntos delicados que estarían ocurriendo en la Dirección de Lavado de Activos de la Fiscalía con el caso del hijo mayor del presidente Gustavo Petro. En ese documento, la funcionaria advirtió extrañas resoluciones y sorpresivas reuniones sobre información que la delegada no logró entender.

La fiscal Lucy Laborde recibió el proceso contra Nicolás Petro. Ahora, y por hacer su trabajo, se convirtió en una piedra en el zapato en la Fiscalía. La trasladaron y denunció un riesgo de seguridad.
La fiscal Lucy Laborde recibió el proceso contra Nicolás Petro. Ahora, y por hacer su trabajo, se convirtió en una piedra en el zapato en la Fiscalía. La trasladaron y denunció un riesgo de seguridad. | Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA API

“Se indique por qué motivo, desde que se solicitó la audiencia imputación de cargos, no se corre traslado a este despacho de las peticiones y sus solicitudes de la defensa; por el contrario, se ocultan y se responden de forma subrepticia por parte de la delegada para las Finanzas Criminales, la directora contra el Lavado de Activos y la fiscal de apoyo que ha sido impuesta”, denunció en su momento la fiscal Laborde.

Camargo también explicó que esta situación se pudo presentar por la política que vienen desarrollando al interior de la Fiscalía para que exista una “asociación de casos”, con el objetivo de que no se generen múltiples noticias criminales por los mismos hechos.

Contexto: “Es una actuación irregular y subrepticia”: dura carta de la fiscal del caso Nicolás Petro a Luz Adriana Camargo

“Por esos mismos hechos, el fiscal Burgos, previamente a dejar el caso, había compulsado copias y esas copias le correspondieron a la Dirección Especializada Contra la Corrupción que venía adelantando ese asunto, por eso se convoca una mesa de trabajo para que haya un trabajo de articulación y no estemos como haciendo una cosa aquí y allá”, explicó la fiscal general sobre las reuniones denunciadas por Laborde.

La fiscal Luz Adriana Camargo ratificó su “respaldo” a la función de la fiscal Laborde, quien tuvo la gallardía de pedirle respuestas a su jefe sobre las movidas que se dieron en uno de los casos más relevantes de Colombia: la investigación contra el hijo de un presidente.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Asobares se pronunció sobre caso de joven caleña que lucha por su vida tras participar en un reto de licores

2. Conozca el horario del desfile del Día de los Muertos en El Paso: estas son las actividades programadas

3. Petro reveló qué país lo sacó del apuro tras golpe que recibió con la gasolina del avión presidencial: “Me ayudó”

4. La caída del príncipe Andrés: Carlos III actúa tras nuevas revelaciones del caso Epstein

5. Grupo de estadounidenses compró un pueblo abandonado y buscan convertirlo en icónico destino

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Luz-Adriana-CamargoFiscal General de la NaciónNicolás Petro BurgosGustavo Petro

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.