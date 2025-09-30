Fiscalía apelará condena de siete años de prisión en contra del abogado Diego Cadena

El fiscal Daniel Hernández sustentó su recurso de apelación contra el fallo que condenó al abogado Diego Javier Cadena Ramírez a siete años de prisión, al considerar que este ofreció beneficios y asesorías al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve Pineda para que se retractara de los señalamientos hechos contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

En su argumentación, el delegado del ente investigador consideró que existen pruebas documentales y testimoniales suficientes para inferir que Diego Cadena también ejerció presiones ante el exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, para que también se retractara.

En este sentido, aseguró que existen registros de las visitas de Cadena a la cárcel de máxima seguridad de Palmira, en el Valle del Cauca, para reunirse con alias Víctor, quien cumplía dos condenas por homicidio y secuestro extorsivo.

Las fechas coinciden con la declaración de Víctor, quien aseguró, en varias oportunidades ante la Fiscalía y la Corte Suprema, que Diego Cadena le ofreció beneficios económicos para que cambiara su declaración.

Pese a que reconoció que alias Víctor es una persona que tiende a faltar la verdad, la evidencia sostiene que, en efecto, existen muchas pruebas que permiten corroborar su dicho ante los ofrecimientos que le hizo el abogado Diego Cadena.