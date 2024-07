Consenso en torno a la paz

"Queremos y podemos avanzar hacia formas de consenso. Es mucho lo que tiene que aportar el Centro Democrático en la construcción de la paz", Roy Barreras, senador y copresidente de la Comisión de Paz del Senado.



"No hay nada más peligroso que las normas que se expiden y que no tienen legitimidad. Se debe intentar el mayor consenso en la sociedad", Luis Fernando Velasco, presidente del Congreso.



"Para poder implementar los acuerdos y la justicia transicional necesitamos tener seguridad jurídica", Augusto Ibáñez, expresidente de la Corte Suprema de Justicia.



"La institucionalidad y el derecho tienen que ser la garantía de durabilidad de esta negociación para conseguir una paz verdadera", Marta Lucía Ramírez, miembro del Partido Conservador.



"Hay una polarización en la sociedad civil, no entre el uribismo y el antiuribismo, ni entre la paz y la guerra, sino entre el centro y las periferias", Sergio Guarín, director de posconflicto y construcción de paz de la Fundación Ideas para la Paz.



"El tema de la polarización, simplificación, y de la forma como se ha reducido y caricaturizado el debate público es una tristeza democrática", Diana Sofía Giraldo, directora de la Fundación Víctimas Visibles.



*Este tema fue analizado en el foro ‘El derecho frente a la paz y la guerra’, organizado por Foros Semana y la Comisión de Paz del Senado, el pasado 11 de diciembre en Bogotá.



A innovar en el campo



Una de las estrategias para que el sector agropecuario avance hacia la innovación es generar estrategias articuladas entre los actores.



En el foro ‘Innovación rural y agropecuaria: biotecnología y seguridad agroalimentaria’, realizado el pasado 15 de diciembre en Bogotá, se presentó el Corredor Tecnológico Agroindustrial Bogotá-Cundinamarca (CTA).



El propósito de este es unir esfuerzos técnicos, científicos, tecnológicos, administrativos y financieros para fomentar acciones que contribuyan a desarrollar investigación y desarrollo tecnológico y científico. Esta iniciativa es apoyada por la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Corpoica), la Universidad Nacional, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca y el Sena.



Jesús Alberto Villamil, director del CTA, aseguró que la misión del proyecto es “definir los sistemas territoriales de innovación, establecer redes de innovación y aprendizaje, desarrollar planes de acompañamiento integral, fomentar el desarrollo de capacidades en ciencia y tecnología, generar esquemas de gestión y transferencia tecnológica en Bogotá y Cundinamarca”.



Las actividades de investigación y desarrollo que viene ejecutando el CTA responden a la necesidad de mejorar la calidad e inocuidad de los alimentos de mayor abastamiento a la ciudad en el marco de la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional. También propende por desarrollar la innovación agropecuaria para mejorar las técnicas de los sistemas de producción agrícola y pecuario, el desarrollo de tecnologías para el sistema de distribución y logística de productos perecederos y garantizar un modelo de transferencia tecnológica.



Colombia necesita políticas públicas enfocadas en ciencia, tecnología e innovación. Luis Fernando Botero, secretario general de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), dijo que “el país debe hacer una reflexión sobre la política de transferencia de tecnología, porque esta no es sostenible”.



