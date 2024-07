Gran apuesta por la seguridad vial

Los gobiernos de Brasil, Chile, México, Perú, Uruguay y Costa Rica tienen a nivel de política de Estado el propósito de reducir los índices de accidentalidad en las calles y carreteras. Colombia se unió a este grupo al crear la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).



En el ciclo de foros ‘Seguridad vial, un compromiso de todos’, realizados en Barranquilla y Cali el 11 y 15 de noviembre, respectivamente, representantes del gobierno nacional, la empresa privada y expertos nacionales e internacionales coincidieron en los factores claves para lograr el objetivo: institucionalidad que articule el tema, el comportamiento como determinador de la mortalidad, infraestructura, atención a las víctimas y pedagogía.



Según Natalia Abello Vives, ministra de Transporte, la agencia, lanzada oficialmente el pasado 16 de diciembre, arranca con siete iniciativas: el Plan Nacional de Seguridad Vial, el Programa Integral para el Tránsito de Motocicletas, los planes locales de seguridad vial, los planes estratégicos de seguridad vial (sector privado), la prueba teórico-práctica para el trámite de la licencia de conducción, el Observatorio Nacional de Seguridad Vial y campañas pedagógicas de prevención.



Esos planes serán ejecutados, según Edgardo Sojo, presidente del Comité Intergremial, bajo los cinco pilares fundamentales de la seguridad vial. “Debemos apostarle a la educación, la vigilancia y la autoridad, la tecnología y las autopistas de Cuarta Generación. Estos aspectos deben ser premisas en cada uno de los procesos y estar presentes en todas las decisiones que se tomen”, puntualizó.



Los participantes de los foros insistieron en la necesidad de que los usuarios cambien su actitud en la vía. Yazmín Gaitán, directora encargada de la ANSV, resaltó que una de las primeras campañas tiene que ver con la pedagogía para conductores y peatones. Así mismo, afirmó que en 2016 obtener o refrendar la licencia de conducción será un privilegio, pues cada ciudadano deberá responder una prueba teórica de 40 preguntas y presentar un examen práctico. “Hoy el pase se obtiene de manera fácil y rápida. Además de saber conducir, es necesario que se tenga una educación sobre lo que se puede y lo que no hacer en la vía”, dijo la funcionaria.



Se espera que el liderazgo de la ANSV, sus planes y el trabajo articulado con el sector de la salud, la economía, la educación, entes territoriales y el sector productivo público y privado reduzcan las cifras de mortalidad en la vías en 8 por ciento en los próximos tres años.



Los planes de la Agencia



Natalia Abello Vives, ministra de Transporte, explica los siete grandes proyectos con los que comienza a operar la Agencia Nacional de Seguridad Vial.



1. Pruebas teórico-prácticas para expedir la licencia de conducción. En 2016, para obtener o refrendar la licencia de conducción, cada ciudadano deberá responder una prueba teórica de 40 preguntas y presentar un examen práctico.



2. Programa integral para el tránsito de

motociclistas. Acciones contundentes para reducir los siniestros y las muertes de estos conductores. El 40 por ciento del parque automotor del país está compuesto por motocicletas.



3. Plan Nacional de Seguridad Vial. El principal objetivo es reducir en 8 por ciento, de ahora a 2018, las muertes por siniestros de tránsito. La meta para 2020, es que caigan en 26 por ciento.



4. Planes locales de seguridad vial. Las gobernaciones y alcaldías se encargarán de aplicarlos. Articularán el trabajo de la entidad con las regiones.



5. Planes estratégicos de seguridad vial para empresas

públicas y privadas. El sector privado pondrá en marcha estos programas.



6. Observatorio Nacional de Seguridad Vial. Analizará el comportamiento de la accidentalidad en el país y fomentará, junto con la academia, la investigación en movilidad y seguridad.



7. Campañas de comunicación y prevención. Educación asertiva y constante de los ciudadanos en seguridad vial.



Frases



Una mirada internacional



“Colombia debe impulsar con más fuerza temas tan elementales como el uso del cinturón de seguridad para pasajeros y el endurecimiento de las penas para las personas que conduzcan bajo los efectos del alcohol”, Gabriela Ronsende Bustos, jefe de programa de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito en Chile.



“La seguridad vial debe estar presente en todos los lugares. En Perú, cuando las personas van a bancos, cines u otros sitios públicos ven videos con mensajes relacionados sobre el tema”, José Luis Yarlaque, asesor del Consejo Nacional de Seguridad Vial de Perú.



“La sociedad civil puede ejercer controles positivos a favor de la seguridad vial.

La nueva Agencia Nacional de Seguridad Vial debe enfocarse, en primera instancia en cambiar la cultura del ciudadano”, Mathías Silva, coordinador de Relaciones Públicas de la Fundación Gonzalo Rodríguez en Uruguay.



“Los castigos deben ser más contundentes. Si no se hace un control efectivo con un castigo certero a los infractores de la ley no se podrán reducir los índices de accidentalidad. Esto es precisamente lo que han hecho los países del primer mundo como Suecia y el Reino Unido”, Adrián Bringa, secretario general ejecutivo de la Unidad Nacional de Seguridad Vial de Uruguay.



