Francia Márquez y Marelen Castillo: las mujeres que se disputarán la vicepresidencia de Colombia, ¿quiénes son?

Las elecciones de este domingo 29 de mayo dejaron a Gustavo Petro y Rodolfo Hernández como los candidatos para la segunda vuelta que será el 19 de junio, pero algo llamativo para esta jornada electoral será la presencia de dos mujeres que están para la Vicepresidencia.

Francia Márquez y Marelen Castillo, alguna de las dos será la próxima vicepresidente de Colombia y es un tema no menor de cara a las elecciones que definirán quién será el próximo mandatario de los colombianos para el periodo 2022-2026.

Márquez es abogada de 40 años, nació en Suárez, departamento del Cauca, hija de una familia de mineros y labriegos, se ha destacado como líder de su comunidad y en 2018 se ganó el Goldman Environmental Prize, el cual es considerado como el Premio Nobel ambiental.

“Hoy votamos por la esperanza y el cambio. Votamos por las abuelos y abuelos, por los pueblos campesinos, indígenas, afros, por los jóvenes, por las diversidades LGBTQ+. Votamos por una forma diferente de hacer política. Lxs nadie seremos poder”, publicó este domingo en su cuenta de Twitter Francia Márquez.

Hernández primero escogió a Paola Ochoa como su fórmula vicepresidencial, pero la periodista renunció al ofrecimiento.

Como reemplazo de Ochoa llegó a la campaña del exalcalde de Bucaramanga Marelen Castillo, quien es investigadora, tiene sangre afro y es experta en tecnologías y doctora en educación.

Castillo es una académica innata. Además de laborar como docente y vicerrectora académica de la UniMinuto, ha sido maestra en Nova Southern University, el Politécnico Indoamericano, la institución universitaria digital de Antioquia, la Universidad Central, la fundación Católica Lumen Gentium, entre otras instituciones.

Ella se describe como una profesional “experta en diseño curricular de educación superior. También presta sus servicios como contratista y par académico del Ministerio de Educación Nacional de Colombia. He sido consultora, asesora y conferencista invitada por diferentes universidades nacionales y extranjeras en temas de educación superior en la modalidad virtual y distancia”.

Francia Márquez fue precandidata de la consulta del Pacto Histórico y posteriormente fue nombrada como fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, en una campaña en la que tuvo cruce de mensajes con la cantante Marbelle, también algunas salidas que generaron polémica, como por ejemplo cuando dijo que los huevos se importaban de Alemania, y finalizando la campaña el incidente con el láser que le apuntaron durante uno de sus discursos en la plaza pública.

Por su parte, Marelen Castillo en campaña habló de varios temas de importancia para el país.

En ese sentido, la fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández, Marelen Castillo, dio a entender que el ahorro pensional es de quienes han trabajado toda la vida para tener y anunció que, de llegar a la Presidencia de la República, darán un subsidio a quienes, a pesar de llegar a la tercera edad, no han podido pensionarse en el país.

“Hay quienes no han tenido la posibilidad de acceder a ese ahorro porque en su momento no pudieron cotizar por las condiciones de vida, como los vendedores ambulantes, los micronegocios, que no han podido llegar a hacer una cotización para tener una vejez de calidad. Para ellos proponemos un subsidio, que cuando ahorremos cada centavo, cuando estemos cuidando la plata de los colombianos, nos va a alcanzar para poder apoyar a estos ciudadanos que no tienen una pensión”, explicó Castillo.

Sobre el tema del Esmad, Castillo destacó la importancia de la formación de los uniformados. “Hay que recobrar la institucionalidad de nuestra fuerza pública, pero necesitamos formarlos en derechos humanos, en respeto a la vida, no podemos ir incorporando sin que tengan un proceso de formación, ese proceso inicia cuando hacemos esa selección, los vinculamos y le generamos un proyecto de vida, porque este debe convertirse en un proyecto de vida al país”.