Francisco Vera, el gran ausente de la COP16, habla de su lucha por el medioambiente desde su doloroso exilio

El activista ambiental Francisco Javier Vera anunció que no asistirá a la COP16 porque no tiene garantías de seguridad. | Foto: Tomada de @franciscoactiv2 / El País

El movimiento vio la luz en 2019 en Villeta, el pueblo al que se mudó con su familia desde Bogotá. Con apenas 9 años, Francisco no les pidió permiso a sus papás para salir a jugar fútbol a la calle con sus amigos, sino para fundar un movimiento ambiental. Ellos dijeron sí, pensando que era solo el arrebato de un niño con grandes dotes de líder desde muy pequeño.

Pero lejos del pesimismo, y del absurdo de no poder estar en su propio país participando en la más grande cita por la biodiversidad del planeta, Francisco, a sus 15 años, prefiere hablar de ecoesperanza. Lo describe con palabras simples: “Es un concepto que es lo contrario a la ecoansiedad, y que, en una parte, está inspirado en la propia naturaleza y se desprende de la resiliencia que vemos en ella. Hoy puedes ver ecosistemas totalmente destruidos que con el pasar del tiempo se recuperan. En eso la naturaleza es muy sabia y nos invita con sus propias acciones a tener sociedades resilientes, y esa es la tarea que tenemos como generación”, afirma el pequeño líder ambiental en SEMANA .

No niega que le duele el exilio. Y que sus padres hayan visto que del matoneo se haya pasado a amenazas de alto calibre, como la que llevó a que empacara maletas con su familia. “Qué ganas de desollarlo. Tengo un deseo de escucharlo gritar mientras le corto los dedos para ver si va a seguir hablando de ambientalismo y dignidad”, decía el mensaje publicado en X.

Tampoco le molesta que algunos lo vean como una especie de bicho raro. O que le pregunten, con sorna, cómo hace en su día a día para disminuir la huella de carbono: “Sí, no me gusta el reguetón ni sus letras. Me encanta la música colombiana de los ochenta y también comer carne, pero es algo que compenso plantando árboles. Soy una persona que quiere cambiar el mundo y también ser presidente de Colombia”.