“Fue un error”: defensa del exviceministro de la Igualdad que le envió fotografía íntima a subalterna

En medio de la gran polémica que llevó a que Acxan Duque Gámez renunciara a su cargo como viceministro de Poblaciones y Territorios Excluidos del Ministerio de la Igualdad, el abogado Santiago Trespalacios anunció que recibió el poder para representar al exfuncionario en las causas penales y disciplinarias que se desprenderán de este asunto.

El jurista señaló que tras evaluar la evidencia se puede llegar a la conclusión de que se trató de un “error” por parte de Duque Gámez. Por el cual ya pidió excusas públicas y manifestó su interés de presentarse ante las respectivas autoridades para responder.

Viceministro de la Igualdad, a responder por fotografía íntima que envió a subalterna

“Envió por error una imagen de contenido íntimo a una funcionaria del Ministerio de la Igualdad. Esta imagen estaba destinada a su pareja sentimental, no a la funcionaria”, precisó el abogado penalista.

Después de enviar la foto, el entonces Viceministro —recalcó el jurista— le ofreció excusas a la funcionaria, manifestándole que todo había sido un error, hecho por lo cual anexó copia del mensaje de WhatsApp que le envió a la respectiva funcionaria.

“El señor Duque Gámez reconoció el error de inmediato. Ofreció disculpas directas a la funcionaria afectada en el mismo canal de comunicación, antes de que la situación trascendiera públicamente”, precisó.

Igualmente, puso a disposición el caso de la Oficina de Talento Humano del Ministerio de la Igualdad para que adelantara los protocolos y trámites correspondientes.

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“Presentó su renuncia al cargo de jefe de la Oficina Asesora Jurídica y viceministro encargado, sin esperar a que se lo solicitaran, con el propósito de no comprometer la gestión del Ministerio ni interferir en las investigaciones que correspondan adelantar”, añadió.

Finalmente, insistió que todo se aclarará ante las autoridades competentes.

Denuncia viceministro de la Igualdad Foto: Suministrada a Semana A.P.I.

“Los hechos, sin embargo, deben ser precisados con exactitud: lo ocurrido fue un error de envío involuntario y debidamente documentado. Su naturaleza y sus circunstancias serán establecidas por las autoridades competentes ante las cuales nuestro representado se somete con plena disposición de colaborar”, explicó.

En el chat anexado el entonces Viceministro eliminó el mensaje después que la funcionaria le respondió reclamándole por el contenido de la imagen.

“Este mensaje es una falta de respeto grave. Espero no me vuelva a enviar contenido de ese tipo. Esto no tiene cabida en una relación laboral”, respondió la subalterna en un mensaje registrado a las 7:37 de la mañana.

Pocos minutos el viceministro señaló: “Total despropósito, no era para este chat. No tengo el número registrado a alguna persona por que este chat no tiene nombre por eso fue” (sic), indicó Duque Gámez.

En los próximos días se anunciarán las primeras decisiones en este caso.

Esta es la respuesta de la defensa del exviceministro