Fuerte temblor de 4.9 sacudió al país en la noche de este domingo, 10 de agosto; se sintió en varios departamentos de Colombia

El sismo fue confirmado por el Servicio Geológico Colombiano.

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

11 de agosto de 2025, 12:41 a. m.
En medio de la tranquilidad dominical, los habitantes de Cali se ven sorprendidos por una serie de temblores. | Foto: Getty Images/iStockphoto

En la noche de este domingo, 10 de agosto, un nuevo movimiento telúrico se sintió en algunas regiones del país, generando alerta entre los ciudadanos, aunque sin dejar afectaciones mayores.

El sismo fue confirmado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), entidad encargada del monitoreo sísmico en el territorio nacional.

Según el informe oficial, el temblor ocurrió exactamente a las 7:16 de la noche y tuvo como epicentro el municipio El Dovio - Valle del Cauca, una de las zonas con mayor actividad sísmica en Colombia.

De acuerdo con el reporte, la magnitud del movimiento fue de 4.9 y se registró a una profundidad de 131 kilómetros. Los Santos es reconocido como uno de los puntos más activos sísmicamente no solo de Colombia, sino de América Latina.

Por medio de la red social X, las personas han reportado que hasta el momento el sismo se sintió en Cali, Jamundí, Manizales, Ibagué , Armenia y Pereira con mayor intensidad en algunas de las ciudades citadas.

En varias de estas ciudades se han presentado fuertes movimientos en el pasado, por lo cual las autoridades monitorean la situación en tiempo real. Por el momento no se reportan daños materiales o personas heridas tras el fuerte sismo.

En los últimos días, se han presentado diversos movimientos telúricos sobre el océano Pacífico y las tierras aledañas al mismo. Por tal razón, las autoridades piden a las personas vigilar de cerca las actualizaciones dadas por las autoridades del país.

También se aconseja identificar con antelación las zonas seguras dentro de viviendas, oficinas o instituciones, así como tener a la mano un kit de emergencia. Además, es fundamental evitar la difusión de información no verificada y mantenerse atentos a los canales oficiales del SGC y los organismos de gestión del riesgo.

La profundidad del evento (superior a 100 kilómetros) lo clasifica como un sismo de foco intermedio, lo que en muchos casos reduce su impacto en superficie, aunque puede ser sentido levemente en zonas cercanas e incluso en ciudades como Bucaramanga, Cúcuta, Tunja e inclusive Bogotá, dependiendo de las condiciones geológicas y del entorno construido.

