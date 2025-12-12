Fuerte temblor sacudió a Colombia en la mañana de este viernes, 12 de diciembre: este fue el epicentro y la magnitud

Un fuerte temblor se sintió en Colombia, según confirmó el Servicio Geológico Colombiano (SGC), durante la mañana de este viernes, 12 de diciembre.

De acuerdo con el reporte, el movimiento telúrico se dio hacia las 5:02 a. m. y tuvo su epicentro en el municipio de Los Santos, en el departamento de Santander, una de las zonas con más fenómenos de este tipo en todo el mundo.

La magnitud, según el SGC, fue de 3.3 grados y su profundidad de 141 kilómetros. En cuanto a los municipios más cercanos, estos fueron Los Santos (Santander) a 8 km, Jordán (Santander) a 11 km y Villanueva (Santander) a 15 km.

Además, su latitud fue de 6.81°, mientras que su longitud de -73.16°.

Este no ha sido el único movimiento telúrico que se ha presentado en las últimas horas, en la madrugada de este viernes, más específicamente a las 2:28 de la mañana, hubo otro temblor en Los Santos.

En esa oportunidad, la magnitud fue de 2.3 grados y la profundidad de 139 kilómetros.

Sumado a esto, en Quibdó, Chocó, ya se había registrado otro sismo a las 2:38 a. m. Allí, la magnitud fue de 2.0 grados y la profundidad superficial, es decir, menor a 70 kilómetros.

Hasta el momento, no se ha reportado ninguna emergencia por cuenta de estas situaciones, que llevaron a que más de uno se despertara y se levantara de la cama.

Es importante recordar que Colombia está ubicada en una zona con alta actividad sísmica, lo que hace que los temblores sean un fenómeno frecuente. De acuerdo con el SGC, cada día se registran en promedio unos 69 movimientos sísmicos, aunque la mayoría son de baja intensidad y no llegan a ser percibidos por la población.

Por este motivo, resulta esencial saber actuar correctamente ante un sismo. El SGC recomienda mantener la calma, ya que conservar la tranquilidad facilita una respuesta más segura y eficaz ante la emergencia.

En caso de encontrarse dentro de un edificio o vivienda con buena estructura, lo más prudente es buscar refugio junto a columnas, debajo de muebles resistentes o en los puntos designados como zonas seguras. También se debe evitar permanecer cerca de ventanas u objetos que puedan caer.