Suscribirse

Judicial

Funcionaria de la Personería de Calamar, Guaviare, habría ‘entregado’ a las disidencias a 8 religiosos. ¿Cuánto le pagaron?

La Fiscalía capturó a tres personas señaladas de participar en la masacre de los ocho líderes religiosos en el Guaviare.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
27 de octubre de 2025, 5:08 p. m.
ED 2243
Ocho religiosos asesinados en el Guaviare. | Foto: SEMANA

Los capturados harían parte de las disidencias al mando de alias Iván Mordisco que, junto con una funcionaria pública de la Personería del municipio de Calamar, en el departamento de Guaviare, habrían participado en el plan criminal para asesinar a ocho religiosos.

Una funcionaria pública fue detenida por la masacre de ocho religiosos en el Guaviare.
Una funcionaria pública fue detenida por la masacre de ocho religiosos en el Guaviare. | Foto: Fiscalía General

Las víctimas fueron señaladas por las disidencias de integrar una red al servicio del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en ese departamento. Esa fue la razón para dejarlas a merced de las disidencias de las FARC, que decidieron asesinarlas. En ese momento, la funcionaria pública intervino.

Los delincuentes capturados fueron identificados como Miller Leonardo Garrafa, alias Miller; Angie Lisette Jaramillo, alias la Crespa, y Jorge Eliecer Ávila, alias Yucape, señalados integrantes del frente Armando Ríos de las disidencias de las FARC.

Todos fueron presentados ante un control de garantías para imputarles cargos y solicitar una medida de aseguramiento en su contra.

“Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que estas tres personas habrían cumplido diferentes roles ilícitos en la planeación y ejecución de la desaparición y posterior homicidio de las víctimas”, señaló el director contra el Crimen Organizado, Andrés Escobar.

La Fiscalía explicó detalles de la presunta participación de la funcionaria pública en la organización criminal al servicio de las disidencias de las FARC. Obtenía, al parecer, información privilegiada y la suministraba a los grupos criminales; por el asesinato de los ocho religiosos habría recibido 12 millones de pesos.

Capturan a tres disidentes por el asesinato de 8 evangélicos en Calamar, Guaviare.
Capturan a tres disidentes por el asesinato de 8 evangélicos en Calamar, Guaviare. | Foto: Fiscalía General

“Garrafa Neira, quien sería el cabecilla de una estructura armada, presuntamente, ordenó citar a los líderes religiosos para que entregaran explicaciones sobre la supuesta intención de querer conformar una red del ELN en Guaviare. Esta afirmación se sustenta únicamente en que llegaban a la región provenientes de Arauca”, señaló el fiscal Escobar.

Advirtió la Fiscalía que los cuerpos de los religiosos fueron localizados, exhumados y entregados a los familiares el pasado mes de julio, tras un trabajo entre la Fiscalía y el Ejército, la Policía y el Instituto de Medicina Legal.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Ejército tendrá que incluir la categoría “no binario” en trámite para la libreta militar

2. Estados Unidos desarrolla el arma más letal de la historia: podría cambiar su poder militar

3. Iker Casillas, víctima de robo en su casa: se destapa giro en el caso y se revela a los responsables

4. Las nuevas normas de deportación que todo migrante debe conocer en Estados Unidos

5. Aerolínea de bajo costo en Texas se declara en bancarrota: cae por los altos precios del combustible

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Iván MordiscoGuaviareMasacre

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.