Giro en caso de las tres mujeres asesinadas con machete en Meta: testigo clave ahora es sospechoso y se conocen nuevos detalles

Mientras sigue la consternación por el asesinato de tres mujeres de una misma familia en el municipio de La Macarena, en el Meta, las autoridades continúan investigando qué fue lo que pasó y quién es el responsable.

Revelan detalles del triple feminicidio en el Meta y las identidades de las víctimas

En las últimas horas, un drástico giro se le podría dar al caso debido a que un testigo podría convertirse en el principal sospechoso de haber perpetrado el crimen.

Las víctimas fueron identificadas como Praxedis Calderón Andrade, de 68 años, y sus hijas Bercy y Arelys Monje Calderón, de 37 y 27 años.

Estos no son los únicos nombres que se tienen, ya que hay otra persona identificada como José Tiberio Muñoz Leiton, de 31 años, quien es el que ahora está siendo investigado, aunque ha asegurado que no tiene nada que ver.

De acuerdo con este hombre, él se desplazaba en una motocicleta junto a Bercy, una de las víctimas. En ese momento, fueron interceptados por por un sujeto que responde al nombre de Flaco Enilson Toledo, exesposo de la mencionada mujer y quien supuestamente los atacó con un machete.

Ante esto, el testigo señaló que logró escapar en la moto y de inmediato fue a pedir ayuda a una finca cercana. De allí, acudió al hospital debido a las heridas que sufrió en el rostro, el pecho, la rodilla y una de sus manos.

Al llegar al centro médico, Muñoz Leiton tenía en su poder una escopeta, un cuchillo que tenía sangre, dos celulares de las víctimas y dos cédulas de las mujeres.

Terror en Meta: hombre habría asesinado a su expareja, su suegra y su cuñada con un machete

Estos detalles, al igual que algunas contradicciones que ha tenido en su testimonio, han llevado a que las autoridades lo pongan como uno de los sospechosos del triple feminicidio.

Además, este hombre tiene antecedentes judiciales y, sumado a esto, tiene una orden de captura vigente desde 2019 por asesinar a una persona con un machete, la misma forma en la que murieron las tres mujeres.

Flaco Enilson Toledo, otro de los sospechosos y expareja de una de las víctimas, se presentó de manera voluntaria ante las autoridades y aseguró que es completamente inocente. De hecho, contó que se enteró de lo ocurrido después de que llegara a su casa.

Este sería el señalado asesino. Foto: Foto 1: API / Foto 2: Getty Images

En un principio, se indicó que el crimen habría obedecido a un tema relacionado con celos. Sin embargo, en estos momentos se tiene otra hipótesis sobre un supuesto negocio que habría hecho una de las mujeres.

Por ahora, las autoridades adelantan las respectivas investigaciones para esclarecer en su totalidad qué fue lo que ocurrió en este terrible hecho, que sigue generando consternación en esta zona del país.