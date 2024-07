Gobernar desde un celular: los detalles de cómo opera el poder en teletrabajo

Colombia vivió una revolución digital en un abrir y cerrar de ojos. Hace un par de semanas, dirigentes, empresarios, académicos o políticos usaban su teléfono para lo necesario: recibir llamadas, enviar chats, revisar la agenda. Sin embargo, desde que el presidente Iván Duque decretó la cuarentena nacional , en todas las orillas del país, las compañías, las entidades del Estado, las universidades y muchos más organismos empezaron a trabajar por medio de una pantalla. En la mayoría de casos se trata de operaciones gigantescas que involucran a miles de personas, de las cuales muchas no estaban preparadas.

Nadie duda de que las cuarentenas, que tienen a la mitad de los habitantes del planeta confinados, cambiarán radicalmente la forma como los seres humanos se relacionan con el mundo. Las fábricas apagaron motores. Los estadios cerraron sus puertas. Las tiendas se trasladaron a la web. Y los hoteles, como el Tequendama en Bogotá, se convirtieron en temporales unidades de cuidados intensivos. En la otra orilla, sin embargo, están miles de actividades que no pueden detenerse o que incluso son más necesarias que nunca.

El Estado vive uno de los cambios más profundos. La Justicia ha tenido menos trabajo porque el crimen también se dio una tregua, pero no ha parado. El fiscal general, Francisco Barbosa, solo ha ido en algunos momentos al búnker para revisar información de los procesos clave. La mayoría de los cerca de 30.000 empleados trabajan desde la casa. Reciben denuncias por teléfono y en línea. El funcionario realiza sesiones virtuales permanentes con casi todas las autoridades del Estado y allí debaten temas de tan hondo calado como el hacinamiento carcelario. En este, uno de los asuntos más dolorosos de la pandemia, no han cesado los esfuerzos de sus más leales guardianes. Johana Bahamón cuenta que han echado mano de las “herramientas digitales para continuar con talleres y capacitaciones virtuales en yoga, meditación, becas de estudio, economía de la salud, educación financiera, emprendimiento y teatro” para las internas.

En la Contraloría, muchos de los 5.000 trabajadores se llevaron el computador de la oficina a la casa. Así verifican los contratos y los gastos que implica esta emergencia. “Ahora mi portátil y mi tableta son mis mejores amigas”, cuenta el contralor general, Carlos Felipe Córdoba. “Madrugo más y me acuesto más tarde”, dice. El procurador general también se ha metido a fondo a las reuniones virtuales. Esta semana convocó a alcaldes y gobernadores para revisar las denuncias en la alimentación escolar, le sigue la pista a la ejecución de las pruebas y está pendiente de que los funcionarios no comentan excesos. Por Twitter es uno de los promotores de las donaciones al Banco de Alimentos. “Nosotros tenemos un sueldo asegurado, pero quienes tienen trabajos informales, NO. ¡Es momento de donar!”, ha trinado varias veces.