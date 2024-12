Gobierno inicia apertura gradual de aeropuertos locales, iglesias y restaurantes

"La autorización que otorgarán el Ministerio del Interior, el Ministerio de Transporte y la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil procederá previa recomendación del Ministerio de Salud y Protección Social", dice la norma. La directriz también precisa que solo se podrá proceder cuando los municipios de la ciudad de origen como de la de destino lo hayan solicitado y se cumplan los protocolos de bioseguridad.



En cuanto a restaurantes o establecimientos gastronómicos, el Gobierno también anunció medidas graduales para su reapertura. Los municipios en donde no exista afectación del coronavirus podrán permitir planes piloto para brindar atención al público en el sitio. Para conseguirlo tendrán que obtener el permiso de la alcaldía en coordinación con el Ministerio del Interior, siguiendo los protocolos de bioseguridad que autorice el Ministerio de Salud y Protección Solución.



Otras disposiciones



El Gobierno nacional también creó excepciones para el uso de piscinas y polideportivos. Solo podrán utilizarse para la práctica deportiva de manera individual por deportistas profesionales y de alto rendimiento.



En contexto: La tragedia de los manteles



En cuanto a teatros serán únicamente utilizados para realizar actividades creativas, artísticas de las artes escénicas, sin que en ningún momento se permita el ingreso de público, o la realización de actividades grupales o que generen aglomeración.



El Gobierno de Duque justifica estas medidas en el propósito de darles una garantía de abastecimiento y disposición de alimentos de primera necesidad y servicios a los colombianos. Considera que estas actividades, siempre y cuando cumplan con las medidas de seguridad, no deben continuar interrumpidas so pena de afectar el derecho a la vida, a la salud, y la supervivencia de los habitantes.



Actualmente, Colombia registra 49.000 contagios de coronavirus y 1.592 personas que han perdido la vida a causa del virus.