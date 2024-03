Gobierno Petro reitera que polémica licitación para elaborar pasaportes en Colombia se debe resolver con “pluralidad de oferentes”

El tema de la licitación para la entrega de pasaportes sigue pasando costosas facturas, al parecer, una de esas le habría llegado justamente a quien estaba listo para ser nombrado director de la Agencia de Defensa Jurídica de la Nación, el exmagistrado Gustavo Gómez, y la razón de fondo es que, en el momento, no hay vía jurídica no buscar una conciliación con la empresa Thomas Greg & Sons porque era la legítima ganadora. Sin embargo, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, afirma que es necesaria la pluralidad de oferentes.

SEMANA conoció que la llegada del exmagistrado Gustavo Gómez Aranguren al gobierno se podría estar cayendo, después de asegurar que cumpliría la ley alrededor del concepto que le pidió la Cancillería sobre lo que debe hacer frente a la polémica licitación para elaborar los pasaportes en Colombia. Aunque la hoja de vida del exmagistrado del Consejo de Estado ya fue publicada en la página de la Presidencia, su posesión al cargo no se ha hecho de manera oficial.

“He ordenado que se abra un proceso licitatorio limpio y sin fórmulas que lleven a un solo proponente predeterminado. Las licitaciones de un solo proponente no van en mi administración. Si alguien gana que sea por competencia, en esta administración no hay derechos heredados”, dijo el mandatario en su cuenta de X.