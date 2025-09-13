Suscribirse

Nación

Golpe al Clan del Golfo: Policía capturó 38 integrantes de la organización en megaoperativo en 6 departamentos

Estas personas deberán responder por los delitos de homicidio, concierto para delinquir agravado y tráfico de armas de fuego.

Javier Molina Castillo

Javier Molina Castillo

13 de septiembre de 2025, 6:09 p. m.
Las autoridades capturaron 38 miembros del Clan del Golfo.
Las autoridades capturaron 38 miembros del Clan del Golfo. | Foto: Captura de pantalla video @DirectorPolicia

La Policía Nacional informó sobre la captura de 38 integrantes del Clan del Golfo en medio de un megaoperativo adelantado en seis departamentos de la región Caribe y el Urabá antioqueño.

La operación se adelantó, en coordinación con la Fiscalía General, en los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba y Magdalena, donde también se realizaron cuatro notificaciones y una imputación.

Contexto: La crueldad del Clan del Golfo: estas son las estremecedoras fotos de los menores de edad reclutados en la selva

A estas personas se les vincula con los delitos de homicidio, concierto para delinquir agravado y tráfico de armas de fuego, por los cuales serán presentados ante un juez de control de garantías para su judicialización.

Entre las 38 personas se encuentra alias Carlos, quien sería cabecilla de narcotráfico y el encargado de permear funcionarios públicos para conocer movimientos y ubicación de dispositivos policiales.

Este sujeto, según la información suministrada por la Policía Nacional, tenía capacidad de consolidar hasta seis toneladas de cocaína al mes para enviarlas hacia Centroamérica.

También se destaca la detención de alias Prasca, quien sería cabecilla financiero de la organización y el responsable de recaudar hasta 900 millones de pesos mensuales para el sustento del grupo armado.

Según explicaron las autoridades, este dinero sería producto de la extorsión, el microtráfico y la minería ilegal. Además, el hombre sería el encargado de la compra de explosivos de intendencia y vívieras para la organización.

Entre los capturados se resaltan cinco sicarios e integrantes responsables de identificar menores de edad que eran reclutados en colegios y sectores vulnerables de las diferentes regiones donde opera el Clan del Golfo.

Contexto: Los comandos de la Policía que cazaron a Otoniel ahora son perseguidos por el Clan del Golfo. Se tuvieron que ir al exilio

En medio de la megaoperación se logró la incautación de tres motocicletas, 29 celulares, un arma de fuego, 58 cartuchos, dispositivos electrónicos, más de 37 millones de pesos en efectivo y una máquina contadora de billetes.

En un informe revelado este sábado, SEMANA dio a conocer las pruebas sobre el reclutamiento forzado de menores de edad en Colombia. Se trata de niños y adolescentes que fueron arrebatados de sus hogares.

Las fotografías que allí se revelan forman parte de un expediente judicial con el que las autoridades buscan identificar y ubicar a los responsables de este fenómeno que afecta al Pacífico colombiano, que se ha llevado por delante varias vidas y torturado a familias por la ausencia de sus niños.

Guerra sin edad
Imágenes de menores reclutados de manera ilegal por el Clan del Golfo. | Foto: SUMINISTRADO A SEMANA

De acuerdo con los testimonios recogidos por las autoridades, los menores más grandes son entrenados y formados para combatir, mientras que los más pequeños son ingresados a campamentos y residencias para evitar la persecución de las Fuerzas Militares por aire y tierra.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Valentina Taguado responde a los chismes y revela qué piensa sobre los ‘amigos con derechos’.

2. Fico Gutiérrez reprochó el caso de un niño de 4 años que habría sido agredido brutalmente por su padre: “Desgraciado”

3. ¿Hasta cuándo puede inscribirse en preventa de boletas al Mundial? La más barata está en $230.000 y Colombia hizo un pedido masivo

4. Golpe al Clan del Golfo: Policía capturó 38 integrantes de la organización en megaoperativo en 6 departamentos

5. Marco Rubio prepara la mayor ofensiva militar del gobierno de EE. UU., según NYT: “El objetivo es Venezuela”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Clan del GolfoCapturaPolicía Nacional

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.