Golpe al Clan del Golfo: Policía capturó 38 integrantes de la organización en megaoperativo en 6 departamentos

La Policía Nacional informó sobre la captura de 38 integrantes del Clan del Golfo en medio de un megaoperativo adelantado en seis departamentos de la región Caribe y el Urabá antioqueño.

La operación se adelantó, en coordinación con la Fiscalía General, en los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba y Magdalena, donde también se realizaron cuatro notificaciones y una imputación.

A estas personas se les vincula con los delitos de homicidio, concierto para delinquir agravado y tráfico de armas de fuego, por los cuales serán presentados ante un juez de control de garantías para su judicialización.

Entre las 38 personas se encuentra alias Carlos, quien sería cabecilla de narcotráfico y el encargado de permear funcionarios públicos para conocer movimientos y ubicación de dispositivos policiales.

Este sujeto, según la información suministrada por la Policía Nacional, tenía capacidad de consolidar hasta seis toneladas de cocaína al mes para enviarlas hacia Centroamérica.

La Policía Nacional capturó a 38 miembros del Clan del Golfo en un megaoperativo realizado en Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba y Magdalena. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/sYj2o9Ifp1 — Revista Semana (@RevistaSemana) September 13, 2025

También se destaca la detención de alias Prasca, quien sería cabecilla financiero de la organización y el responsable de recaudar hasta 900 millones de pesos mensuales para el sustento del grupo armado.

Según explicaron las autoridades, este dinero sería producto de la extorsión, el microtráfico y la minería ilegal. Además, el hombre sería el encargado de la compra de explosivos de intendencia y vívieras para la organización.

Entre los capturados se resaltan cinco sicarios e integrantes responsables de identificar menores de edad que eran reclutados en colegios y sectores vulnerables de las diferentes regiones donde opera el Clan del Golfo.

En medio de la megaoperación se logró la incautación de tres motocicletas, 29 celulares, un arma de fuego, 58 cartuchos, dispositivos electrónicos, más de 37 millones de pesos en efectivo y una máquina contadora de billetes.

En un informe revelado este sábado, SEMANA dio a conocer las pruebas sobre el reclutamiento forzado de menores de edad en Colombia. Se trata de niños y adolescentes que fueron arrebatados de sus hogares.

Las fotografías que allí se revelan forman parte de un expediente judicial con el que las autoridades buscan identificar y ubicar a los responsables de este fenómeno que afecta al Pacífico colombiano, que se ha llevado por delante varias vidas y torturado a familias por la ausencia de sus niños.

Imágenes de menores reclutados de manera ilegal por el Clan del Golfo. | Foto: SUMINISTRADO A SEMANA