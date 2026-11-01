Golpe militar en contra de las finanzas de las disidencias de las Farc comandadas por alias Walter Mendoza

En las últimas horas se registró un megaoperativo en contra de las disidencias de las Farc que comanda José Vicente Lesmes, alias Walter Mendoza, en el departamento de Nariño.

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La acción estuvo dirigida a la minería ilegal que realiza la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) en el sur del país.

“La operación reduce una fuente de financiación de grupos armados ilegales y frena una actividad que viene generando daños sobre ríos, suelos y ecosistemas del Pacífico nariñense”, señaló el Ejército Nacional en un comunicado.

En el operativo, adelantado por tropas de la Fuerza de Tarea Hércules, a través del Batallón de Operaciones Terrestres No. 14, se logró la ubicación y destrucción de una excavadora utilizada para la explotación ilícita de yacimientos mineros.

Esta maquinaria hacía parte del grupo armado organizado residual de la Estructura Ariel Aldana, Coordinadora Guerrillera Ejército Bolivariano, al servicio de Walter Mendoza.

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La operación se llevó a cabo en el municipio de Magüí Payán, Nariño, donde esta maquinaria, según información oficial, “era empleada para desarrollar actividades de extracción ilegal de minerales, una práctica que genera graves consecuencias para el medio ambiente y los ecosistemas de la región”.

“La minería ilegal ocasiona profundas alteraciones en los cauces de los ríos, provoca la remoción indiscriminada de suelos, destruye la cobertura vegetal y afecta los hábitats de numerosas especies. Así mismo, el uso de sustancias contaminantes durante los procesos de extracción puede comprometer la calidad del agua, poniendo en riesgo la biodiversidad y la salud de las comunidades que dependen de estas fuentes hídricas para su alimentación, sustento y actividades cotidianas”, señaló el Ejército.

En septiembre pasado, SEMANA reveló en exclusiva una carta con la que José Vicente Lesmes, alias Walter Mendoza, uno de los jefes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), pide un diálogo de paz con el presidente Abelardo De La Espriella. El exjefe negociador de la disidencia con el Gobierno Petro insiste en que existe voluntad para avanzar hacia la vida civil y retomar las conversaciones.