Gran participación electoral en Suba: 763.382 personas están habilitadas para votar

Llegó el día de las elecciones en Colombia para elegir los nuevos integrantes del Senado y la Cámara de Representantes para el periodo 2022-2026, así como también para participar en las consultas interpartidistas y definir quiénes serán los candidatos que finalmente vayan a la primera vuelta presidencial.

Como es costumbre, las urnas en toda Colombia y en la capital del país se abrieron a las 8:00 a. m. y en la apertura de la jornada contó con la presencia del presidente de la República, Iván Duque y el ministro del Interior, Daniel Palacios, además del registrador nacional, Alexander Vega Rocha.

En Bogotá hay 901 puestos de votación para un total de 16.821 mesas de votación. De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil, el censo electoral de la ciudad es de 5.967.518 personas.

Además de Corferias, que es el principal puesto de votación de la ciudad, en Suba también se prevé una amplia participación al ser una de las localidades más grandes de la ciudad.

En toda la localidad de Suba hay 98 puestos de votación; de ese total, 44 puestos de votación están ubicados en Suba Niza y los 54 restantes están en Suba Tibayuyes.

El principal puesto de votación de la localidad es la Plaza Fundacional de Suba, en donde fueron ubicadas 103 mesas de votación. En este lugar hay un potencial electoral de 37.000 personas.

SEMANA hizo presencia en el lugar para analizar cómo transcurre la jornada electoral y de momento se observa una gran participación de personas de todas las edades, desde jóvenes hasta adultos mayores que llegan acompañados de familiares para poder ejercer el derecho al voto.

Al inicio de la jornada, varias personas manifestaron que los tarjetones electorales no estaban firmados por el presidente de la mesa y jurados de votación. Se debe recordar que si los tarjetones no están firmados, a la hora de hacer el conteo de votos, estos tarjetones no serán válidos.

No obstante, ese inconveniente se presentó solo durante los primeros minutos, mientras los jurados se terminaban de instalar en cada una de las mesas.

En la Plaza Fundacional de Suba hubo varias mesas a las que no asistieron algunos de los jurados, por lo que la Registraduría recurrió a los demás jurados citados como provisionales.

A primera hora del día, el alcalde local de Suba, Julián Moreno, hizo un recorrido por los puestos de votación de la Plaza Fundacional y adelantó un Puesto de Mando Unificado con personal de la Personería de Bogotá, la Procuraduría, la Policía, entre otras entidades.

A esta hora, el alcalde Moreno se encuentra haciendo un recorrido por toda la localidad para constatar de primera mano cómo avanza la jornada electoral en esta zona de Bogotá.

Para seguir garantizando la seguridad de la ciudad hoy, 8.906 miembros de la Policía Metropolitana estarán disponibles y el Puesto de Mando Unificado central, liderado por el secretario de Gobierno, Felipe Jiménez, estará conectado con los Puestos de Mando Unificado, instalados en cada localidad para hacer seguimiento en tiempo real el desarrollo del proceso electoral.

Desde ayer a las 6:00 p. m. rige la Ley Seca que prohíbe la venta y consumo de bebidas embriagantes, además de la prohibición del porte de armas. Ambas medidas regirán hasta las 6:00 a. m. de este lunes 14 de marzo. Quienes no cumplan con la primera norma deberán pagar una multa de $ 969.094.

En total se instalaron 901 puestos que cuentan con 119.780 jurados de votación, distribuidos en 16.821 mesas. Además, se cuenta con 150 observadores internacionales y 103 puntos de ‘Infovotantes’, la aplicación de consulta de información de la jornada electoral, dispuestos por la Registraduría General de la Nación.

De igual manera, el Distrito dispuso una logística con computadores, impresoras multifuncionales, equipos de comunicación, elementos de papelería, ferretería e imprenta y más de 400 vehículos para atender los requerimientos de la Registraduría Nacional.

En el caso de Sumapaz, se dispuso de un plan especial donde se instalaron cinco puestos mixtos de Policía y Ejército para facilitar a sus habitantes ejercer el derecho al voto. En Ciudad Bolívar también se hace monitoreo permanente debido a la situación de orden público.

Hoy no habrá ciclovía, recreovía y otras actividades que habitualmente realiza el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte, IDRD. El servicio de transporte público operará todo el día con más del 80% de su parque automotor para garantizar el desplazamiento de los votantes.