Grave denuncia en el Ejército: las fallas en la nueva organización militar. “Todo es improvisado”

“Lo que llaman reorganización es, en realidad, una desorganización. Las unidades operan sin sustento jurídico, sin estructura, y con comandantes que no tienen la experiencia ni el recorrido necesarios para enfrentar a los grupos armados organizados. Estamos improvisando en pleno conflicto”, detalló.

“No existe a la fecha una Tabla de Organización y Equipos (TOE). No se han expedido las órdenes administrativas que definan cargos, funciones, grados ni conformación de las nuevas unidades. Aun así, ya comenzaron a funcionar, como si todo estuviera en regla”, detalló a SEMANA.

De acuerdo con la denuncia, no hay medios logísticos ni tampoco órdenes claras. | Foto: Colprensa-Álvaro Tavera

Oficiales sin experiencia

Lo anterior, teniendo en cuenta el respeto al escalafón que durante la historia ha sido sagrado para la disciplina en las filas militares. A la fecha, divisiones enteras están siendo comandadas por oficiales que no tienen el recorrido operativo para tales responsabilidades.

“La frase que más se escucha hoy es: ‘nos tocó madurarnos biches’. Son oficiales que no han pasado por los cargos básicos de oficial de operaciones, ni de segundo comandante, y de un momento a otro deben tomar decisiones en terreno frente a grupos como el ELN, Clan del Golfo o disidencias”, denunció.

Asimismo, dio a conocer que aunque muchos de esos oficiales no se sienten listos para esos cargos les toca asumir porque “dentro de la institución una orden es una orden y se cumple”.

Inteligencia débil

Otro oficial, al cual SEMANA no identifica por razones de estricta seguridad y posibles represalias dentro del Ejército Nacional y que hace parte de la inteligencia, aseguró que la nueva estructura de esta unidad militar ha sido la eliminación de las secciones de inteligencia a nivel batallón. Las funciones de recolección de información —clave para planear operaciones tácticas— fueron absorbidas por los Estados Mayores de las FUDRA, que comandan varios batallones al mismo tiempo.

“Muchos batallones no tienen secciones de personal, de logística, ni ejecutivos ni segundos comandantes. Hay mandos operando solos, sin estructura de apoyo. Están enviando oficiales al matadero”, detalló.

¿Y el sustento legal?

“La nueva organización militar no tiene piso legal. No existen documentos oficiales que validen sus funciones, cargos ni estructura. Es como si alguien decidiera abrir una empresa sin inscribirla legalmente, sin manuales ni roles definidos. Pero aquí no está en juego una empresa: está en juego la seguridad nacional”, advierte el alto oficial.