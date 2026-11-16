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Nación

Grave incendio en el Centro Comercial Gran San de Bogotá: Bomberos reportan que 22 locales resultaron afectados

La emergencia ocurrió durante la madrugada de este lunes y no dejó personas lesionadas.

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David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

16 de noviembre de 2026 a las 9:12 a. m.
Bomberos controlaron las llamas y activaron un equipo especializado para investigar el origen.
Bomberos controlaron las llamas y activaron un equipo especializado para investigar el origen. Foto: El Gran San / Bomberos Bogota

Un incendio estructural se registró en la madrugada de este lunes, 16 de noviembre, en el Centro Comercial Gran San, ubicado en el centro de Bogotá. La emergencia dejó 22 locales afectados, según el balance entregado por el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. No se reportaron personas lesionadas.

La situación generó preocupación entre comerciantes y visitantes del establecimiento, mientras las autoridades adelantan las verificaciones necesarias para determinar las condiciones en las que quedó la edificación después de la emergencia.

*En desarrollo...