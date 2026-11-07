Guerrilleros del ELN, refugiados en Venezuela, escapan a Colombia: SEMANA revela el plan de expansión del grupo ilegal

La guerrilla del ELN tiene el afán de fortalecerse ante la ofensiva militar que lidera el presidente Abelardo De La Espriella y la presencia de tropas estadounidenses en la región. SEMANA revela el plan secreto de la organización terrorista para posicionarse en el país y en la zona fronteriza venezolana.

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En informes de inteligencia del Ejército y la Policía, conocidos por SEMANA, se identificó una nueva amenaza: los criminales, liderados por alias Antonio García, escapan del vecino país, del estado Apure hacia Arauca, para llegar a los departamentos de Casanare y Boyacá, donde se crearía un nuevo frente.

Los investigadores establecieron, según interceptaciones telefónicas y datos de campo, que habría una reorganización del Frente de Guerra Oriental, una de las estructuras más sanguinarias y poderosas de este grupo ilegal.

Según las autoridades, el ELN estaría reorganizando el Frente de Guerra Oriental ante la presión militar en Arauca y los cambios en la situación de seguridad en Venezuela. Foto: FOTO: GUILLERMO TORRES-SEMANA

El propósito de la guerrilla es contrarrestar las neutralizaciones que adelanta la Guardia Venezolana en cooperación con Estados Unidos al otro lado de la frontera, pues un número importante de sus hombres se escondían en esa zona con el visto bueno del régimen chavista.

Un experimentado oficial de inteligencia de las Fuerzas Militares contó a SEMANA, bajo reserva, que el ELN no está improvisando y que los planes de expansión se proyectaron durante la administración de Gustavo Petro, gracias a las gabelas que recibieron sus cabecillas por la paz total.

Ese proyecto, acelerado en las últimas semanas por la presencia de la fuerza estadounidense, se empezó a gestar con el debilitamiento de las disidencias de las Farc, comandadas por alias Iván Mordisco, en la región de Arauca.

La fuente señaló: “En Arauca, actualmente, las disidencias perdieron toda capacidad militar y de reacción contra la fuerza pública, y lo identificamos por la misma inteligencia ilegal que le hace el ELN al grupo enemigo, pero que vigilamos mediante labores técnicas”.

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Los datos en poder del Estado colombiano advierten que las disidencias pasaron de tener cinco frentes en ese departamento a operar ahora solo con sus reductos y redes de apoyo al terrorismo, lo cual se explicaría con la cacería del ELN.

Así lo explicó el uniformado que rastrea los movimientos de los elenos: “El ELN venía desarrollando un plan de control sobre esas estructuras y de control territorial. Ahora, con el cambio de Gobierno y lo que está ocurriendo en Venezuela, tuvieron que adaptarse”.

La secretaria de Gobierno de Boyacá, Alejandra Pico, le confirmó a SEMANA que las autoridades mantienen las alertas por el posible desplazamiento de guerrilleros hacia el departamento y anunció recompensas de hasta 400 millones de pesos. Foto: Cortesía Mintransporte

Las versiones recopiladas por las autoridades plantean que la comandancia de la guerrilla sabe que ese territorio ya no es seguro para sus tropas: “Ellos se están moviendo por medio de trochas y lugares que conocen muy bien por los años que tienen recorriéndolos, pero los hemos detectado con equipo de última generación con el que se cuenta”.

Las pruebas indicarían que la guerrilla necesita fortalecerse ante las operaciones militares, y la decisión que se habría tomado es aproximarse a Boyacá y Casanare con nuevos modelos de reclutamiento de menores de edad.

El investigador detalló la figura a la que se recurrirá: “Lo van a hacer aumentando el reclutamiento y ubicando personal hacia Casanare y Boyacá para tener corredores de movilidad y poder financiar su guerra”.

No solo eso. Alarmó sobre las consecuencias de esa travesía del grupo armado ilegal: “Necesitan aumentar la gente, tener grupos y crecer hacia esos departamentos, creando un nuevo frente, del cual es poca la información que se tiene; sin embargo, tenemos claro que ya se han registrado reuniones logísticas para finiquitar ese tema clave para su expansión”.

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En esas averiguaciones se ha constatado la fuerza del ELN. Por ejemplo, el informe de la “apreciación de las capacidades críticas de la amenaza” da cuenta de que el Frente Domingo Laín Sáenz, una de las principales estructuras del ELN en Arauca, estaría conformado por ocho comisiones y contaría con 358 hombres en armas y aproximadamente 407 integrantes de redes de apoyo al terrorismo, para un total de 765 personas vinculadas a su funcionamiento.

A esa estructura se sumaría la comisión Jorge Eliécer Jurado Mogollón, perteneciente al Frente Efraín Pabón Pabón, con injerencia en sectores de Norte de Santander y Cubará, Boyacá, y esta comisión tendría 23 hombres armados y siete integrantes de redes de apoyo.

Zona fronteriza entre Colombia y Venezuela, por donde se movilizarían los guerrilleros del ELN. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Con base en esa información, las Fuerzas Militares interpretan: “Estas estructuras que delinquen en Casanare y Boyacá se suprimirían y serían un componente muy sólido del ELN en esta zona del país. Es necesario fortalecer los equipos Gaula de la Policía y del Ejército para evitar que esta guerrilla someta a la ganadería y a otros sectores productivos a los mal llamados impuestos de guerra o las extorsiones”.

Hay otro punto que llama la atención, y es el “autodenominado Batallón Héroes y Mártires, que está compuesto por cinco compañías. En su totalidad, es la estructura dinamizadora del Frente de Guerra Oriental y cuenta con 191 hombres en armas”, señaló la fuente.

Este problema no es desconocido para las autoridades regionales. La secretaria de Gobierno de Boyacá, Alejandra Pico, reconoció en diálogo con SEMANA que la presión militar contra el ELN en Arauca y Norte de Santander estaría provocando el desplazamiento de guerrilleros hacia su departamento.

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De igual manera, confirmó que las autoridades mantienen alertas sobre el frente Adonay Ardila Pinilla del ELN y anunció que “tenemos una bolsa de recompensas de hasta 400 millones de pesos” para obtener información que permita desarticular las redes de apoyo de esta guerrilla.

El profesor de la Universidad del Norte, Luis Fernando Trejos, investigador de temas de conflicto en Colombia, indicó que el retorno de guerrilleros desde Venezuela podría fortalecer considerablemente las capacidades del Frente de Guerra Oriental.

La sentencia contra el Comando Central del ELN incluye una condena superior a los 20 años de cárcel y se advierte que ese grupo criminal tenía “apetito” por los niños. Foto: León Darío Peláez-Semana

“Estaríamos hablando de una especie de repatriados del ELN que estarían retornando desde Venezuela ante la pérdida del santuario estratégico que habían logrado construir en ese país, en coordinación con las autoridades, tanto del Estado como del Gobierno Bolivariano”, reseñó el investigador.

Para Trejos, es clave que las Fuerzas Militares se adelanten a este paso que pretendería dar la guerrilla del ELN con su expansión en este territorio para poder frenar su capacidad económica.

“La gran fuente de financiación del Frente de Guerra Oriental del ELN es el cobro de extorsión a toda la actividad petrolera que se desarrolla en Arauca. Es una renta ilegal que han venido desarrollando desde la década de los ochenta y que les ha permitido obtener recursos y consolidar sus estructuras armadas”, explicó Trejos.

SEMANA conoció que el ELN estaría pensando en realizar secuestros de altos oficiales de las Fuerzas Armadas de Colombia con el fin de que ellos sean los escudos humanos en los bombardeos que planean desde el Gobierno de Abelardo De La Espriella en cooperación con Estados Unidos. Actualmente, la subteniente del Ejército Nacional María Camila Pantoja Hernández está en cautiverio en Saravena.