Gustavo Bolívar se confesó en plena entrevista y soltó qué obra no va a hacer si es alcalde de Bogotá

Igualmente, el exsenador de la República aprovechó el informal diálogo con la ibérica para hablar sobre varias de sus propuestas , puntualizando que el principal objetivo de su mandato será que la gente no aguante hambre.

Juan Daniel Oviedo y Rodrigo Lara no apoyarían a Gustavo Bolívar en una segunda vuelta

Contexto: Juan Daniel Oviedo y Rodrigo Lara no apoyarían a Gustavo Bolívar en una segunda vuelta

El cundinamarqués también recalcó que continuará las obras que se vienen adelantando en la ciudad, incluida la del Metro. Sin embargo, aseguró que durante su administración no se hará el TransMilenio por la carrera séptima.

“Mi bandera principal es que en Bogotá nadie aguante hambre. Me parece insólito que se empiece una obra, sabiendo que hay más de dos millones de personas que no están comiendo. Yo he dicho, y lo repito en este medio, que voy a continuar las obras que están contratadas”, señaló inicialmente.