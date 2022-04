Gustavo Petro anunció avanzada para combatir la compra de votos en el Caribe

Gustavo Petro, el candidato al que las encuestas le siguen sonriendo a menos de 32 días de la primera vuelta presidencial, quiso llegar hasta Ciénaga de Oro, el lugar donde creció, en Córdoba, para adelantar su campaña proselitista este sábado.

El político de izquierda arribó inicialmente hasta Montería, donde un grupo de ciudadanos con camisetas alusivas a su campaña lo esperaban. Y al ritmo de una banda papayera gritaban “Petro presidente”. Abrazó a un grupo de ciudadanos, saludó a otros y se tomó fotografías con unos más.

Posteriormente arribó hasta su tierra natal. Desfiló por las calles que lo vieron crecer y saludó a un electorado en esta región de Córdoba, donde adelantó una de sus estrategias que denominó ‘Petro escucha’, una especie de consejo comunitario donde escucha las quejas, peticiones y reclamos y posteriormente hace sus anuncios.

Sentado, alrededor de decenas de ciudadanos y bajo la sombra de frondosos árboles, el jefe del Pacto Histórico escuchó a la ciudadanía.

El líder progresista aprovechó su regreso a la Costa para designar al abogado Miguel Ángel del Río ―quien forma parte del Pacto Histórico― para que construya un equipo que, según él, procese a todos los compradores de votos en el Caribe. “Comprar votos es un delito contra la democracia. Saquen videos, denúncielos. Que sepan que no van a poder”, manifestó.

Lo hizo porque el líder de izquierda siempre ha denunciado a casas políticas en la Costa dedicadas a la compra de votos en esta región del país. El escándalo de Aida Merlano, hoy prófuga en Venezuela, y sus denuncias sobre financiación electoral, lo han motivado a agudizar el calibre de sus señalamientos.

Petro terminará este sábado en Montería en una gran concentración en plaza pública y posteriormente se desplazará al Meta. Estará en Granada y Villavicencio, la capital llanera que él ha venido colonizando y donde en las elecciones de 2018 reinó la derecha, especialmente el uribismo.

El candidato tiene claro que, aunque la más reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría para SEMANA lo mantiene en el primer lugar, incluso lo distancia de 14,2 % en la intención de voto de Federico Gutiérrez, aún faltan 32 días para la cita en las urnas, un tiempo suficiente para que ocurra cualquier cosa en Colombia.

La intención de Petro es ganar en primera vuelta. No obstante, el 38 % de intención de voto es una cifra atractiva, pero no suficiente para lograr la Casa de Nariño el 19 de mayo. Por esto, no tiene otra alternativa que seguir en las regiones, en la calle, sumando electores.