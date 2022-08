Gustavo Petro: los retos que tiene con los deportistas de Colombia

Willington Ortiz, Exfutbolista

SEMANA: ¿Cuál es el principal desafío que enfrentará el presidente Gustavo Petro para promover el deporte?

W. O.: La prioridad debe estar en las escuelas de formación, especialmente, en zonas rurales, porque allá no llegan las oportunidades.Debemos evitar los errores del pasado, a los deportistas los deben reconocer como trabajadores, con una pensión y una vejez digna. Hay que capacitarlos, crear un programa en el que se incluya a la Dimayor y a los clubes para que sepan invertir el dinero y no se quiebren.El Ministerio de Educación debe trabajar para que la educación física sea prioridad en los colegios. Si tenemos una población sana desde las escuelas, tendremos menos problemas en el sector de la salud, y la idea es que esos profesores sean profesionales en la materia. No es solo ponerlos a dar vueltas en una cancha.Por ejemplo, los exdeportistas podrían servir de profesores con las experiencias de sus áreas; también, hacer alianzas con el Sena o las universidades para que las glorias del deporte encuentren un trabajo digno.

Willington Ortiz con el balón Origen Golty - Foto: Golty

Ximena Restrepo, ExAtleta

SEMANA: ¿Cuál es el principal desafío que enfrentará el presidente Gustavo Petro para promover el deporte?

X. R.: Sueño con que el deporte sea ejemplo de equidad dentro y fuera de las canchas. Que las mujeres tengamos igualdad de oportunidades como deportistas, entrenadoras, jueces y dirigentes.

Ximena Restrepo - Foto: Ximena Restrepo

María Isabel Urrutia, Ministra del Deporte

SEMANA: ¿Cuál es el principal desafío que enfrentará el presidente Gustavo Petro para promover el deporte?

M. I. U.: La masificación del deporte como lo hizo en Bogotá con su programa 40 x 40, y apostarles a los deportes a nivel educativo porque la cultura jugará un papel importante en la integración social. Además, apoyar a la mujer, para lo cual se requiere crear un observatorio donde se prioricen el género, la adolescencia y la niñez, con la Universidad Nacional.

Aumentar el presupuesto para el sector es muy importante, así como revisar la iniciación deportiva y dar un foco especial a los deportes de conjunto, que en nuestro país no logran destacarse para el olimpismo. Es indispensable buscar cooperación internacional para encontrar estrategias que, desde el deporte, permitan liberar a los niños del conflicto armado.

Debería haber becas deportivas para las 56 federaciones. El presidente Gustavo Petro nos ha dicho que quiere darle prioridad a la niñez, al adulto mayor y a la mujer; habrá un programa bandera que se llamará el Pacto por el Deporte.Hay que avanzar y promover el fútbol femenino, llegar a un acuerdo con la Federación y mirar la posibilidad de hacer una liga semiprofesional que, incluso, se dé en las universidades.

María Isabel Urrutia designada nueva ministra de deporte. - Foto: A.P.I.

Zorobabelia Córdoba, Exatleta

SEMANA: ¿Cuál es el principal desafío que enfrentará el presidente Gustavo Petro para promover el deporte?

Z. C.: Que haga una reestructuración a la Ley 181 de 1995, porque actualmente es letra muerta. Se supone que es una norma que ampara al atleta para que tenga seguridad social integral, y eso no se cumple desde hace más de 27 años.En Colombia no se puede vivir del deporte; a mí me tocó estudiar, trabajar, costearme todo y aguantar hambre. Por eso sería bueno que nos preparen para nuestra jubilación, que no nos olviden y que entiendan que no vivimos de eventos ni de homenajes.La mayoría de deportistas terminamos nuestra carrera por una lesión, ahí sí el deporte no es salud. Petro debe lograr que estemos en las ARL, en el sistema de pensión, que tengamos subsidio de vivienda e incentivos permanentes.Es importante que desde el Gobierno se hable de la salud mental, la inteligencia emocional y de nuestras historias de vida.

Ubaldina Valoyes, Expesista

SEMANA: ¿Cuál es el principal desafío que enfrentará el presidente Gustavo Petro para promover el deporte?

U. V.: Que nos tenga en cuenta porque todos los presidentes nos han dejado a un lado; que nos ayuden con nuestra pensión. Yo quedé sin casa, por ejemplo. Cuando dejé de competir, salí con una mano adelante y otra atrás, eso les pasa a muchos deportistas de Colombia.En el tema de género, necesitamos que haya más entrenadoras mujeres porque solo el 10 por ciento cumplen esa función. Las glorias del deporte queremos direccionarlo creando, por ejemplo, programas efectivos y dirigidos por expertos.

Pesista colombiana Ubaldina Valoyes, foto: IDRD - Foto: Pesista colombiana Ubaldina Valoyes, foto: IDRDInstituto Distrital de Recreación y Deporte

Carlos Ramírez, bicicrosista

SEMANA: ¿Cuál es el principal desafío que enfrentará el presidente Gustavo Petro para promover el deporte?

C. R.: Me gustaría que le pusiéramos la lupa al deporte, específicamente a la ley, sobre todo, al tema de las pensiones vitalicias para pensar en lo que será el deportista después de su retiro.En este nuevo mandato hay que seguir aumentando el apoyo a las futuras promesas del deporte. Como bicicrosista, me encantaría ver muchos más niños montados en una bicicleta, específicamente, en lugares muy olvidados de Colombia. Debemos mirar seriamente la seguridad del ciclista en las vías, no queremos seguir sintiéndonos inseguros debido al irrespeto de los conductores.