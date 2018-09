"Ha sido un error manifestar mi apoyo público a Petro": observadora internacional

Desde el momento en que se montó en el avión hacia Colombia, la diputada española Lorena Ruiz provocó una polémica que terminó por impedir la labor que buscaba hacer. Tras la publicación en Twitter en la que la observadora internacional Lorena Ruiz manifestaba su respaldo a la candidatura de Gustavo Petro, el CNE revocó su acreditación.

“Rumbo a Bogotá para participar en las elecciones del domingo como observadora internacional. El país que firmó un histórico acuerdo de paz hace un año y medio tiene la posibilidad de hacer a Gustavo Petro presidente de un país tan maravilloso como hambriento de justicia social”, escribió en su cuenta de Twitter la representante.

Rumbo a Bogotá para participar en las elecciones del domingo como observadora internacional. El pais que firmó un histórico acuerdo de paz hace un año y medio tiene la posibilidad de hacer a Gustavo Petro presidente de un país tan maravilloso como hambriento de justicia social. pic.twitter.com/0i40RO6wQM — Lorena Ruiz-Huerta (@LorenaRuiz_H) 14 de junio de 2018

En un comunicado, la institución aseguró que, tras considerar la coyuntura nacional y las reglas que deben seguir quienes realizan esta función en los comicios, con su comentario, la portavoz del Partido Podemos vulneró los principios de neutralidad e imparcialidad exigidos.

En contexto: Por hacer público su apoyo a Petro, CNE revoca la acreditación de observadora internacional

Ante la decisión, esta mañana muy temprano, Ruiz respondió en la misma plataforma que originó la polémica. “Visto lo sucedido (me han expulsado de la Misión), asumo que ha sido un error manifestar mi apoyo público a Petro”, inició en el texto que compartió en su cuenta de Facebook.

La diputada agregó que lamenta el resultado de lo ocurrido. “Siento profundamente las consecuencias que ha conllevado mi tuit y las molestias que ha podido ocasionar a la Misión Internacional”, escribió. Sin embargo, no fue tímida en asegurar que el impacto del resultado también se debió a un intento de la derecha política de Colombia por afectar la campaña del exalcalde de Bogotá.

“Esto está siendo instrumentalizado por determinados partidos colombianos de la derecha, contra la candidatura de Gustavo Petro y contra mi propio partido”, dijo en la publicación.

La portavoz del Partido Podemos es abiertamente una militante de izquierda que, según el Ministerio del Interior, fue invitada como observadora de los comicios, aunque no hacía parte de la Misión oficial Europea.

“Nunca he ocultado mis preferencias políticas, por algo formo parte de un partido como Podemos. Conozco perfectamente que mi papel en la Misión, como observadora internacional, implica unos determinados compromisos y mientras permaneciese en Colombia iba a atenerme estrictamente a esas tareas y compromisos”, continuó.

Como respuesta a su comentario, Ruiz ha recibido todo tipo de mensajes. Para muchos, fue simplemente un error de trascendencia menor. "Ya me parecía a mí que anunciar tan claramente el color podría pasarte factura. Me parece un error. No obstante, adelante y ánimo", le escribieron. Sin embargo, otros ciudadanos no han dejado pasar su opinión y han criticado su postura.

“Aceptar ser observador de un proceso electoral es una decisión que implica gran responsabilidad y hacerlo con el objetivo de instrumentalizar el encargo en favor de una campaña demuestra no solo falta de ética sino también un desprecio por la democracia. ¡Mal!”, le escribió un usuario en Twitter.

La diputada aseguró que “instrumentalizar” su tuit le hace “daño a la causa de la izquierda” “Vuelvo a mostrar mi respeto y cariño al pueblo Colombiano”, concluyó.