Hijo de María Fernanda Cabal llama “esclavistas inhumanos” a funcionarios del gobierno Petro

Una gran controversia se desató este fin de semana en contra de Laura Sarabia, la jefe de gabinete del gobierno del presidente Gustavo Petro, después de que Marelbys Meza, exniñera del hijo de la funcionaria, denunciara en SEMANA que había sido sometida al polígrafo por un presunto robo de un maletín con dinero que se encontraba al interior de la casa de Sarabia.

La exniñera de la jefa de gabinete del gobierno Petro, asegura que no le han pagado la quincena de enero. - Foto: SEMANA/ Twitter Laura Sarabia

Los hechos ocurrieron el pasado lunes, 30 de enero, minutos antes de las dos de la tarde cuando, según relató la mujer, la ingresaron a un sótano del edificio Galán, ubicado al frente de la Casa de Nariño y adscrito a la Presidencia, para someterla a la prueba del polígrafo.

“Yo sentía que me iban a dejar ahí, que no iba a volver a salir (...). Me hicieron el polígrafo y me dijeron: ‘Usted se puede burlar de ese aparato, pero de nosotros no. Esta noche no va a su casa, de aquí va presa, y le vamos a hacer un allanamiento a todos sus hermanos y a usted’”, manifestó.

La niñera aseguró en dialogo con SEMANA que fue la jefe de gabinete la que le comunicó que debía someterse al polígrafo, relatando que ella no quería ir al lugar para realizar la prueba pero finalmente accedió porque de lo contrario estaba segura de que la iban a acusar del robo.

Una vez en el interior del sótano, la mujer afirma que sintió mucho “miedo” y fueron tres hombres quienes la empezaron a acusar y a realizar preguntas de todo tipo.

“Me quitaron el teléfono (...). Me decían: ‘Usted es una ladrona, mentirosa, de aquí va derechito a la cárcel’ (...) Me decían: ‘¿A usted quién le dice que nosotros en este momento no estamos allanando la casa de toda su familia, de sus hermanos y todos los que estén allá?’. Me preguntaron: ‘¿Dónde está su mamá?’. Les dije: la dejé en el apartamento. Me respondieron: ‘No, usted es una mentirosa, su mamá no está ahí’”.

Una nueva polémica se sumó a esta controversia en torno a Laura Sarabia, después de que el abogado Daniel Briceño revelara, a través de su cuenta de Twitter, la planilla de aportes a seguridad social y pensiones de Marelbys Meza. Según se observa en el documento, al parecer, la exniñera no fue afiliada al sistema de seguridad social durante su trabajo con la jefa de gabinete del presidente Petro.

“La señora Marelbys Meza, la exniñera que trabajó con Laura Sarabia, no cotiza a salud desde julio de 2022. Esto indica que no fue afiliada al sistema de seguridad social mientras trabajaba para la jefe de Gabinete. ¿Estos son los que están en contra de la precarización laboral?”, señaló el abogado.

Dura crítica de Juan José Lafaurie

Juan José Lafaurie y María Fernanda Cabal. - Foto: SEMANA

Juan José Lafaurie, hijo de la congresista María Fernanda Cabal, se refirió a este nuevo escándalo del Gobierno nacional manifestando que esta situación deja en claro, según él, que el g defiende a los trabajadores solo a través de los micrófonos y los calificó duramente como “esclavistas”.

“Lo que sí queda claro es que a los de este gobierno les gusta defender a los trabajadores, pero en los micrófonos. En la realidad son unos esclavistas inhumanos”, dijo.

Laura Sarabia respondió en SEMANA a la polémica con su exniñera

Laura Sarabia, jefe de gabinete de la Presidencia de la República. Foto: Esteban Vega. Enero 6 de 2023. - Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

En entrevista con SEMANA, la funcionaria del Gobierno se defendió de las acusaciones y arremetió duramente en contra de la exniñera de su hijo, afirmando que a todo el esquema de seguridad se le realizó la prueba del polígrafo y la mujer fue la única que dio resultado negativo.

“Le hacen varias preguntas y lo que arroja es lo que refiere el cuerpo (refiriéndose al polígrafo), sobre si está diciendo mentiras. Ella sí arrojó un resultado negativo. Fue la única de todo mi esquema de seguridad que tuvo un resultado negativo. Aceptando las recomendaciones, relevaron a todo mi esquema de seguridad. Lo cambiaron. Yo le dije a ella que no podía sentirme tranquila, pues la investigación va para largo. Le dije: no puedo afirmar que te hayas o no apropiado de eso. Pero, por mi tranquilidad, tampoco podía tener a una persona sin una razón tanto tiempo” (sic), agregó.