Historia: estaba condenado por feminicidio, tenía nueva novia y se encontraba evadido de la justicia

Eduar Perdomo es un joven de 20 años de edad, cuya contextura es delgada, cabello de color negro, frente amplia, ojos medianos de color castaño, cejas arqueadas, con señales particulares como un tatuaje con las figuras de un hombre y una mujer con una carta de naipe.

Eduar Perdomo fue capturado por el delito de feminicidio en el Huila. - Foto: Policía

Nació en el departamento del Huila, en Campoalegre, pero a su corta edad ya cuenta con un expediente judicial bastante pesado. El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Adolescentes de Neiva lo había sancionado con una medida de internamiento por los delitos de feminicidio y porte ileal de armas de fuego.

La historia de Eduar se remonta a cuando él tenía 17 años de edad y contaba con una novia. La relación se encontraba en un momento difícil, pues en su momento los investigadores establecieron que la compañera del entonces adolescente no quería continuar con la relación, decisión que a él no le gustó.

Según el coronel Carlos Camargo, comandante de la Policía del Huila, en 2017 Eduar Perdomo asesinó de un disparo a su esposa Daniela del Pilar Gutiérrez Quintero. Según la investigación, el joven fue hasta la habitación donde tenía un arma de fuego y la accionó en contra de su compañera sentimental. El joven se encontraba prófugo de la justicia.

Requerimiento judicial contra Eduar Perdomo por el delito de feminicidio. - Foto: Policía

“La captura se dio gracias al llamado de la ciudadanía que advirtió que este sujeto pretendía huir de la ciudad hacia Pereira, es así como con el apoyo del Ejército Nacional logramos ubicarlo y aprehenderlo”, indicó el coronel.

Las autoridades lograron establecer que su plan de fuga lo pretendía concretar Perdomo con su nueva novia, quien seguramente desconocía el pasado judicial de su pareja.

El joven quedó a disposición del Juzgado de Adolescentes para dar cumplimiento a la sanción de internamiento que establece la ley en estos casos, teniendo en cuenta que para la fecha de los hechos el procesado era menor de edad.

La captura de Perdomo se conoce en medio del estremecedor caso de Valentina Trespalacios, la joven DJ que apareció muerta en un contenedor de basura en la localidad de Fontibón en Bogotá.

Todo apunta que John Poulos, el novio de Valentina, sería el presunto homicida de la joven. Una de las amigas de Valentina reveló que los dos se habían conocido hace aproximadamente un año a través de una ‘app’ de citas en internet.

La DJ vivió un horror antes de su muerte. El fiscal aseguró que habría sido abusada sexualmente. - Foto: SEMANA

De acuerdo con la amiga de la joven DJ, John era celoso y posesivo, y al parecer constantemente le hacía reclamos a la mujer por las personas con las que tenía trato. “Él era muy celoso y posesivo”, dijo la amiga. Sobre la última conversación que sostuvo con Valentina, le dijo que iba a estar en casa o pedir comida para compartir con John.

“La última conversación con ella fue a las 9 de la noche del sábado, duramos mucho tiempo hablando, ella estaba contando todo lo relacionado al apartamento donde está viviendo con John en el norte de Bogotá y de los planes para el matrimonio”, detalló la amiga de Valentina.

“Ella me dijo: amiga, como no trabajo me voy a quedar en la casa, de pronto salgamos a cenar, pero todavía no sabemos”, agregó.

Así mismo, indicó que el sábado, luego de algunas llamadas y videollamadas que se hicieron, la notó muy tranquila y no vio nada sospechoso. Además, dijo que la Fiscalía tiene un computador con las últimas conversaciones de Valentina, su novio y sus amigos.

Sobre el noviazgo de los dos, la amiga manifestó, “él ya había venido dos veces a encontrarse con ella, y precisamente vino esta vez a casarse, él venía a vivir con ella. El viernes en la noche ella salió a su trabajo, ella es DJ, en compañía con él y como a las 6:30 de la mañana salieron del sitio y se fueron para el apartamento nuevo en el norte de Bogotá”.

Narró además que “ella se mudó con él, el viernes; hablo con ella el sábado al mediodía, duramos como tres horas hablando, ella mostrándome el nuevo apartamento, me decía que estaba contenta porque estaba en un sitio bien de Bogotá”.