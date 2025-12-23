Hombre fue al trabajo de su esposa, le pidió dinero y después la mató: revelan el motivo del crimen

Los casos de feminicidio en Colombia no cesan. En las últimas horas fue condenado un individuo que mató a su esposa en su lugar de trabajo, en hechos ocurridos en la isla de San Andrés.

De acuerdo con información de las autoridades, el sujeto llegó hasta un puesto de venta de alimentos en el que laboraba su esposa de 33 años, le exigió dinero y, luego de considerar que el efectivo que le había dado no era suficiente, empezó a golpearla.

Posteriormente, el individuo sacó una navaja y atacó a la mujer en la garganta y pecho. Gravemente herida, fue trasladada a un centro hospitalario donde los médicos de turno no lograron salvarle la vida, debido a la gravedad de las heridas.

Posteriormente, las autoridades lo capturaron y durante las últimas horas fue declarado responsable del delito de feminicidio agravado y condenado a más de 40 años de cárcel.

“El material de prueba aportado por la Fiscalía General de la Nación permitió que un juez de conocimiento condenara a 41 años y cuatro meses de prisión a un hombre señalado del crimen de su pareja sentimental en hechos registrados el pasado 28 de junio en la isla de Providencia”, destacó la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con el ente acusador, desde el momento en que ocurrió el feminicidio, el asesino se encuentra recluido en la cárcel Nueva Esperanza, en la isla de San Andrés.

“Por disposición judicial el hombre también fue inhabilitado para el ejercicio de derecho y funciones públicas por el mismo tiempo de la pena impuesta”, agregó la Fiscalía.

A propósito del caso anterior en San Andrés, el pasado sábado, 13 de diciembre, también se presentó un atroz hecho en el municipio de Fusagasugá, en el departamento de Cundinamarca.

Ese día, un hombre mató con un arma blanca a una mujer identificada como María Ligia Garzón Ayala, de 44 años, en instantes en que departían en un establecimiento comercial.

Si bien el individuo trató de huir, fue capturado y puesto a disposición de la justicia.