Hombre protestó con arma de fuego en pleno partido de fútbol infantil en Cartagena

En el estadio de fútbol del barrio Alameda, ubicado en Cartagena, varios niños y padres de familia se llevaron un gran susto, debido a que un hombre se molestó con el árbitro principal del partido.

Asimismo, la persona involucrada discutió con uno de los acudientes del equipo rival, motivo por el cual sacó un arma de fuego y disparó con el objetivo de asustar a los asistentes del encuentro.

Según un testigo, le manifestó a El Universal, que el árbitro central pitó un penal. hecho que hizo que el hombre lanzara tres disparos al aire, con el objetivo de asustar a los árbitros. “El hombre estaba tomando licor. Todos salimos corriendo al escuchar los tiros”.

Este hecho quedó registrado en video y se puede observar como los niños que estaban disputando el partido, corren asustados ante los disparos.

#Sucesos | Hombre disparó cinco veces porque, al parecer, no le pareció una decisión del árbitro con un penal en un partido de niños.



➡️ Los hechos se presentaron en la cancha de fútbol de Alameda la Victoria, en Cartagena. No se han reportado heridos. pic.twitter.com/ZXPRnJU2Hy — El Bolivarense (@ElBolivarenseCo) August 1, 2022

Por su parte, la Policía Metropolitana de Cartagena, afirmó que ya se encuentran investigando para identificar a la persona que disparó. “La Policía del cuadrante fue alertada mediante la línea de emergencia, llega al sitio y cuando los policías llegan no encuentran la riña como tal y tampoco ningún contraventor”, indicó el comandante de la Policía de Cartagena, general Nicolás Zapata.

Además, agregó que “se hicieron verificaciones, requisas, y tampoco se encontró a nadie con arma de fuego. Estamos verificando con cámaras y con información de testigos”.

De igual forma, el comandante hizo un llamado a la tolerancia y al respeto, pero especialmente hizo énfasis que ese tipo de hechos no se puede presentar en escenarios que involucren a menores de edad.

“Hacemos el llamado a que, si este tipo de casos se presentan, haya el ejemplo suficiente por parte de los padres de familia, haya suficiente tolerancia, se elimine la violencia impulsiva que definitivamente nos deja lesiones y en algunos casos nos deja muertos”, manifestó.

Por ahora la Liga de Fútbol de Bolívar afirmó que estudia sanciones para el equipo involucrado y que también solicitarán seguridad privada al Instituto de Deporte de Bolívar, Iderbol para el estadio de fútbol.

Mujer árbitro fue brutalmente golpeada en Argentina

El mundo del fútbol y especialmente el balompié argentino se encuentra totalmente indignado tras un hecho ocurrido en la tercera división de la Liga Regional de Fútbol de ese país.

El encuentro que disputaron Deportivo Garmense contra el Club Deportivo Independencia dejó como el gran señalado a Cristian Tirone, jugador del primer club mencionado que vilmente golpeó a la jueza del partido, Dalma Magalí Cortadi, por la espalda generándole algunas complicaciones en su salud.

Ella, intentando recuperarse rápidamente, se levantó pero se veía visiblemente afectada por el impacto, por su parte el agresor fue de inmediato apartado del compromiso y sacado de la cancha en medio de una bochornosa pelea Tirone contra policías y funcionarios del club que intentaban calmarlo.

Habló la árbitra golpeada por un jugador: “Perdí el conocimiento y estuve con vómitos” 👉https://t.co/r6ocbu28o5 pic.twitter.com/h6UzBPZLlP — Baires En Línea (@BairesLinea) August 1, 2022

Dalma una vez recuperada del momento que vivió, tuvo la oportunidad de conversar con algunos medios argentinos en donde relató lo sucedido y a detalle explicó la situación que se había presentado.

“Jamás me habían agredido. El video está cortado, porque el jugador que había expulsado es el que me agrede. Él me había insultado y por eso le había mostrado la tarjeta roja. Nunca pensé que iba a suceder algo así. Cuando recibí el golpe, caí y a partir de ahí perdí el conocimiento. Si bien me levanté, no sé qué pasó porque estaba mareada”, relató la mujer que recibió el brutal golpe.

A su vez, a detalle explicó los síntomas que le provocó el golpe recibido y sentenció que tras sentirse algo mejor, tuvo las fuerzas necesarias para hacer la denuncia ante las autoridades, argumentando que lo sucedido iba por fuera del marco deportivo.

Finalmente, manifestó que “sucesos de violencia en las canchas siempre hay. Más allá de lo verbal, nunca vi que le hayan pegado a una mujer. Es muy triste, pero esto también pasa con los árbitros hombres”.