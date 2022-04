Hombre sobrevivió milagrosamente tras caer de un quinto piso en Ibagué

El caso milagroso de un hombre que sobrevivió a una caída desde un quinto piso en un barrio de Ibagué, Tolima, conmueve los corazones de los colombianos luego de que la madre de la víctima acudiera a diferentes formas para recolectar dinero que le ayude a pagar los gastos del médico así como a su propia manutención.

Al parecer, el hombre, un joven de 23 años identificado como Diego Rolando Calle Ospina, estaba subido en el techo de una vivienda mientras trabajaba como reciclador, cuando de repente una teja en la que se estaba apoyado se rompió y cayó inmediatamente, según contó la madre de la víctima al periódico local El Nuevo Día.

La mujer afirmó que su hijo había comenzado a consumir sustancias psicoactivas desde hace algunos años, por lo que este habría terminado viviendo en la calle. La buena noticia es que tras caer desde cinco pisos de altura el hombre logró sobrevivir y fue internado en una clínica de la ciudad.

Aleida Ospina afirma que su hijo habría resultado con fracturas tanto en el brazo izquierdo como en la columna y estaría esperando en estos momentos una cirugía en la reconocida Clínica Tolima, en la capital del departamento.

Como si esto no fuera suficiente, la señora Aleida contó a medios de comunicación que recientemente la habían despedido de su actual trabajo, por lo que en este momento no tenía cómo mantenerse ni tampoco apoyar a su hijo en el hospital. “Yo trabajaba de noche en un hotel, pero a través de un mensaje de WhatsApp me informaron que no volviera más. Ese trabajo me ayudaba mucho porque en el día podía estar con mi hijo en la clínica”, aseguró, haciendo énfasis en que no le habían dado una razón para su despido.

Ante este panorama, la mujer afirmó que la situación se la ha complicado, ya que no tiene cómo sustentarse y para visitar a su hijo en el hospital debe pagar mínimo los pasajes del bus, sin contar la comida y los implementos de aseo que necesitaría Diego Rolando mientras se recupera.

Con respecto a la evolución de su hijo en el hospital, aseguró que aunque puede mover las piernas, en el primer lugar que estuvo internado le habrían dicho que no podían hacerle la cirugía ya que era un habitante de calle.

“Él puede mover las piernas, pero los especialistas le recomendaron que la mayor parte del tiempo debe permanecer acostado. En el primer hospital me dijeron que por ser habitante de calle no lo operaban, pues nadie podía garantizar que él se fuera a cuidar”, confirmó al medio local.

“Antes que todo, es un ser humano y yo estoy cuidándolo. La Personería me ayudó para que lo trasladaran a la Clínica Tolima, donde la atención ha sido muy buena”, agregó la mujer haciendo referencia a la ayuda que le habría brindado el municipio con el objetivo de que este pudiera continuar su vida de forma normal.

Aleida Ospina continúa pidiendo a los ciudadanos cualquier colaboración que puedan brindarle para salir adelante en medio de esta difícil situación. “Agradezco a las personas que me puedan colaborar con alimentos, útiles de aseo para mi hijo, ropa o cualquier ayuda”, insistió.