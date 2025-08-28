Horror en Magdalena: asesinan a niña de 3 años en ataque criminal que deja tres heridos más

Los hechos violentos no cesan en el departamento de Magdalena. La nueva víctima mortal es una niña de 3 años que murió en medio de un ataque de sicarios registrado en el municipio de Fundación, donde tres personas más terminaron gravemente heridas.

Lo que se ha conocido es que los criminales, que se movilizaban en una motocicleta, venían persiguiendo a uno de los heridos, quien reconoció a sus atacantes y corrió a refugiarse en su vivienda.

Una vez en el inmueble, los criminales ingresaron y comenzaron a disparar indiscriminadamente contra las personas que se encontraban en el sitio, lo que dejó a la menor muerta y a tres personas más heridas, entre ellas una joven de 17 años.

En diálogo con Blu Radio, el coronel Javier Alberto Duarte Reyes, comandante de la Policía del Magdalena, entregó detalles de este sangriento caso que causó conmoción entre la población.

“Se presentó un hecho sicarial dirigido contra un adulto de 21 años. En el violento ataque de manera colateral resultó herida la niña de 3 años y su tía, de 17. Aunque fueron trasladadas al centro de salud más cercano, la menor ingresó sin signos vitales”, informó el oficial.

Entretanto, Ingris Padilla, gobernadora (e) del Magdalena, rechazó estos hechos y pidió celeridad en las investigaciones de las autoridades.

“Desde la Gobernación de Magdalena rechazamos los hechos de violencia ocurridos en el municipio de Fundación, donde perdió la vida una menor de 3 años y resultaron heridas (otras) personas. Exhortamos a los magdalenenses a que entreguen información que conduzca a la captura y judicialización de los responsables. Magdalena es un territorio de paz”, expresó la mandataria.

SEMANA conoció que desde la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Nacional, se están realizando las verificaciones en la zona donde se registró este violento hecho.

De igual manera, los investigadores judiciales han recolectado testimonios de los testigos y tratan de establecer si en el barrio donde ocurrió este ataque criminal hay cámaras de seguridad que les permitan individualizar a los responsables del atentado.

Ofrecen $20 millones de recompensa por responsables de asesinato de niña de 3 años en Fundación

>>> https://t.co/mcxh4E9Vmy <<< pic.twitter.com/78wFlPc78W — ¡𝐍𝐨𝐭𝐢𝐜𝐢𝐚𝐬 𝐘𝐚! 𝐁𝐚𝐫𝐫𝐚𝐧𝐪𝐮𝐢𝐥𝐥𝐚 (@noticiasyabq) August 28, 2025

La hipótesis de este nuevo hecho de sangre en el municipio de Fundación aún no es clara, pero las autoridades no descartan que se trate de un ajuste de cuentas entre organizaciones que delinquen en esta zona del departamento.