“Hubo artimañas para presionar mi salida”: mayor general Fabio López, exdirector de la Dijín

El alto mando dijo que la supuesta reunión con Gustavo Petro, en España, no fue más que un rumor.

Diferentes hipótesis se han tejido sobre la salida de la Policía, del mayor general, Fabio López, un curtido hombre de inteligencia, con más de 30 años de servicio.

Una de las versiones que se escuchó en los pasillos de la Policía apuntaba que el general López había sido llamado a calificar servicios por una supuesta reunión que sostuvo con Gustavo Petro, cuando el oficial estuvo de comisión en España.

SEMANA se comunicó con él para conocer su versión sobre lo ocurrido y verificar este polémico encuentro.

El general López negó la reunión con el candidato presidencial en España y, por el contrario, adujo ese rumor a “versiones de pasillo de policías activos, y en retiro, y de periodistas porque no me reuní con él. Eso no es cierto”.

Dijo que desconoce porque crearon ese rumor y señaló, también, que no tiene claras cuáles fueron las razones de la Policía.

“Desconocimiento total sobre la finalización de mi comisión en España. Además, tampoco sé qué pasó cuando llegué a Colombia, pues se registró presión por medio de la Dirección de Talento Humano para el retiro, sin explicaciones, sin ninguna aclaración y el mensaje fue claro: cortar la comisión para acelerar el retiro de la Institución sin el respeto y cortesía por el trabajo desarrollado en 36 años”, señaló el general López.

Decreto por medio del cual se ordenó la finalización de la comisión en España del general Fabio López. - Foto: Suministrada a Semana

Ante esto, SEMANA le cuestionó de dónde venía esa decisión y respondió que “posiblemente de temores en la dirección”. Así mismo, afirmó que tenían que ver con que “él podía ser nombrado como director de la Policía y seguro que eso fue lo que generó la presión de mi salida, no hay ninguna otra explicación y no han sido decentes ni respetuosos”.

Sobre posibles hechos de participación en política en su caso, el oficial añadió que, “para nada, ni participación ni reuniones. Contrario a ello. Pido que muestren las pruebas (que de seguro no existen). Ni en España, ni en Colombia, nadie me ha invitado, ni me han hecho propuestas. Si esa fue la argumentación para cortar mi comisión y para presionar la salida Institucional, pues es falsa y falta de carácter”.

SEMANA, además, le preguntó si iba a adelantar acciones legales frente a su retiro de la Policía, por lo que respondió que dejará el tema ahí y que prefiere no generar más molestias con la situación. Es de anotar que el general Fabio López fue nombrado en Comisión en España, el 26 de mayo del 2021, labores que finalizaron el 25 de febrero de este año, bajo el decreto 280 del Ministerio de Defensa.

Cabe recordar que este es el segundo retiro en medio de hechos que no han sido explicados a profundidad por la Policía Nacional. El otro caso reciente fue la salida del general Carlos Rodríguez, quien se venía desempeñando como inspector general.

Entre tanto, los rumores que se conocen sobre este último caso indican que, supuestamente, Rodríguez había sostenido una discusión con el director, el general Jorge Vargas, y que tras este desencuentro tomó la decisión de irse de la institución.