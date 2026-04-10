Ideam advierte lluvias en diversas regiones del país para el fin de semana; la entidad emitió alertas

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) destacó las predicciones climáticas para las próximas horas en el país y el panorama del fin de semana.

Ideam se prepara para temporada de ciclones tropicales 2026 en la región Caribe

En primer lugar, la entidad indicó que este fin de semana se prevén lluvias persistentes en amplios sectores de las regiones Andina, Pacífica, sur del Caribe, así como en sectores de la Orinoquía y la Amazonía. Además, se estima que continúen las altas temperaturas en el Caribe colombiano.

Pronóstico del clima fin de semana del 10 al 12 de abril. Foto: Ideam

“Hacia el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se estima que la temperatura del aire no sobrepasará los 30 °C. En Bogotá, las lluvias más intensas se prevén para el sábado 11 de abril. La temperatura mínima estará entre 11 °C y los 20 °C", señaló el Ideam.

Horas de la noche del viernes 10 de abril

Para la tarde y noche del viernes 10 de abril, el Ideam destacó que se prevén lluvias importantes en la parte occidental, noroccidental y sur del territorio colombiano, con los principales acumulados por regiones en: Para la región Caribe, se esperan lluvias moderadas en Córdoba, el sur de Sucre y el sur de Bolívar.

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“En la región Andina, se espera que las precipitaciones se presenten en Antioquia, Santander, el Eje Cafetero y Cundinamarca. En la región Pacífica se pronostican lluvias moderadas en Chocó, Cauca y Valle del Cauca. En la Orinoquía se esperan precipitaciones moderadas en Meta, Casanare y Vichada, y en la Amazonía se estiman lluvias moderadas en Amazonas, Putumayo, Caquetá, Guaviare y Vaupés”, señaló el Ideam.

Sábado 11 de abril

En primer caso, el Ideam señaló que a lo largo del sábado se espera una ligera disminución de las precipitaciones con respecto al día anterior en el territorio nacional. En la región Andina, habría lluvias entre ligeras y moderadas. En la Orinoquía se registrarían probables incrementos de la precipitación, con acumulados moderados.

“Mientras tanto, en la Amazonía se prevén acumulados significativos en Amazonas, el occidente de Putumayo, así como en Caquetá y Guaviare”, destacó el Ideam.

Pronóstico del clima fin de semana del 10 al 12 de abril. Foto: Ideam

Domingo 12 de abril

Para el último día del fin de semana se pronostica un aumento de las precipitaciones en algunas zonas del país, concentradas principalmente hacia el sur, centro y occidente del territorio nacional. En la región Caribe, en los departamentos de Magdalena, Córdoba (especialmente en el sur y oriente), Bolívar, Sucre (en la parte sur) y Cesar. En la región Andina, se prevén acumulados entre ligeros y moderados.

“En la región Pacífica, se estiman precipitaciones moderadas a fuertes, especialmente en los departamentos de Chocó, Cauca, Nariño y Valle del Cauca. Para la Orinoquía, se esperan acumulados importantes en Meta, Casanare, el occidente de Arauca y Vichada. En la Amazonía, se pronostican lluvias importantes en Amazonas, Caquetá, Guaviare y la zona sur de Vaupés. Para el archipiélago, se mantendrían condiciones de cielo parcialmente nublado, con lluvias ligeras” puntualiza el Ideam.

Alertas y recomendaciones

El Ideam entregó una serie de recomendaciones ya alertas ante las fuertes lluvias con posibles tormentas eléctricas. Además, emitió advertencias para evitar incendios forestales en zonas donde no se presentan lluvias en esta temporada.

Buscar un refugio seguro, no exponerse en zonas abiertas, debajo de árboles y estructuras metálicas altas, ya que podrían ser objeto de descargas.

Evitar actividades deportivas en áreas abiertas en el momento de una tempestad.

Asegurar y revisar el estado de los tejados y de estructuras elevadas que puedan colapsar en un momento dado, por encima de lo normal, a causa de vientos fuertes.

Adelantar labores de limpieza de techos, canales bajantes y sumideros.

A la comunidad en general, a turistas y caminantes, apagar debidamente las fogatas y no dejar residuos tipo vidrio, envases químicos, material combustible que sirvan como elementos concentradores de la radiación solar e igualmente reportar a las autoridades en caso de ocurrencia de incendios.