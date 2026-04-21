Ideam advierte lluvias en Medellín a estas horas: este es el pronóstico del clima para el martes 21 de abril

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el más reciente reporte sobre cómo estará el clima en el país a lo largo de este martes, 21 de abril de 2026.

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En el caso de la ciudad de Medellín, se estima un cielo de parcial a mayormente nublado, que estará acompañado de lloviznas y lluvias ligeras durante la tarde e inicios de la noche.

Además, se tendrá una temperatura máxima de 27 °C en toda la jornada.

Para el departamento de Antioquia, según el Ideam se prevén condiciones de cielo de parcial a mayormente nublados, con probabilidad de lluvias moderadas a puntualmente fuertes en horas de la tarde y la noche.

Imagen referencia de lluvias y tormentas eléctricas en Medellín. Foto: Getty Images/iStockphoto

Este mismo panorama se registrará en otros departamentos como Tolima, Cundinamarca, Boyacá, Caldas, Santander y Norte de Sanatnder. Asimsimo, no se descartan loviznas o lluvias ligeras en áreas puntuales de Quindío y oriente de Huila.

De acuerdo con el informe, este será el pronóstico para las demás ciudades principales a lo largo de este martes:

Barranquilla: Se esperan condiciones de nubosidad variada con probabilidad de lloviznas intermitentes en horas de la tarde (T. máx.: 34 °C).

Se esperan condiciones de nubosidad variada con probabilidad de lloviznas intermitentes en horas de la tarde (T. máx.: 34 °C). Bucaramanga: Se prevé cielo mayormente nublado, con posibles lluvias entre ligeras y moderadas durante la tarde (T. máx.: 28 °C).

Ideam advierte aumento del riesgo de deslizamientos y condiciones hidrológicas en varias regiones del país

Cali: Se estima cielo entre parcial y mayormente nublado, con probables lluvias entre ligeras y moderadas al finalizar la tarde o durante algunas horas de la noche. (T. máx.: 31 °C).

Se estima cielo entre parcial y mayormente nublado, con probables lluvias entre ligeras y moderadas al finalizar la tarde o durante algunas horas de la noche. (T. máx.: 31 °C). Cartagena: Se prevé cielo entre ligera y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco en gran parte de la jornada. (T. máx.: 32 °C).

Se prevé cielo entre ligera y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco en gran parte de la jornada. (T. máx.: 32 °C). Popayán: Se esperan condiciones mayormente nubladas, con posibles lluvias entre ligeras y moderadas al finalizar la tarde y durante algunas horas de la noche. (T. máx.: 24 °C).

Se esperan condiciones mayormente nubladas, con posibles lluvias entre ligeras y moderadas al finalizar la tarde y durante algunas horas de la noche. (T. máx.: 24 °C). Tunja: Se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado, con posibles lluvias entre ligeras y moderadas durante algunas horas de la tarde y la noche. (T. máx.: 19 °C).

Lluvias en Medellín. Foto: Getty Images

Ante este panorama de lluvias, las autoridades le han hecho un llamado a los ciudadanos para extremen las medidas de seguridad, especialmente en zonas que son de alto riesgo debido a cualquier emergencia que se pueda registrar.