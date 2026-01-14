Ideam advierte lluvias para el 14 de enero: estas son las zonas en las que caerá agua este miércoles

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el más reciente pronóstico sobre cómo estará el clima en el país a lo largo de la jornada de este miércoles, 14 de enero.

De acuerdo con el informe, se espera que la mayor nubosidad se concentre sobre las regiones Pacifica, Caribe (sur). Andina, Amazónica y Orinoquia.

Los mayores acumulados de precipitación se prevé que se registrarán en la cuenca del océano Pacífico colombiano y en la parte suroccidental del Caribe colombiano.

De igual manera, este panorama se tendrá en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Córdoba, Bolívar, Cesar, Sucre, Magdalena, La Guajira, Norte de Santander, Santander, Antioquia, Cundinamarca, Tolima, Huila, Risaralda, Quindío, Caldas, Boyacá, Putumayo, Amazonas, Guainía, Vaupés, Vichada, Arauca, Meta, Guaviare, Caquetá y sectores del piedemonte amazónico y llanero.

En el caso del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el Ideam pronostica que se tendrá cielo parcialmente nublado y posibles lluvias ligeras a moderadas en la zona insular.

Para la ciudad de Bogotá, el informe indica que en la mañana habrá cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco.

Ya para la tarde se estima cielo mayormente nublado con lluvias sectorizadas en el norte y occidente de la ciudad, especialmente en las localidades como Suba, Engativá, Kennedy, Fontibón y Bosa. Además, la temperatura máxima será de 19 °C.

Finalmente, para la noche se habla de cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco. Sin embargo, no se descartan lluvias dispersas en el norte de la ciudad.

En cuanto a la madrugada, se prevé que haya cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco, junto a una temperatura mínima de 10 °C.

