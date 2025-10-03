El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el más reciente pronóstico sobre lo que será el clima en Colombia durante este viernes, 3 de octubre.

De acuerdo con la institución, para esta jornada se prevén condiciones nubosas en amplios puntos, lo que estará acompañado de lluvias fuertes y concentradas.

El Ideam hizo su pronóstico más reciente sobre el clima. | Foto: Jorge Orozco

Esta situación se dará especialmente en las regiones Andina, Pacífica y Caribe (sur). Por otra parte, se estima que las lluvias estarán menos intensas en el occidente de la Orinoquia y de la Amazonía.

Los mayores acumulados de precipitaciones se registrarán en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Antioquia, Caldas, Risaralda, occidente de Cundinamarca, occidente de Boyacá, Tolima, Risaralda, Caldas, Antioquia, Santander, Norte de Santander, occidente de Amazonas, Putumayo y Caquetá, sur de Córdoba y Bolívar.

Además, el Ideam advierte de lluvias ligeras y moderadas en sectores de Meta, Vichada, Casanare, Guaviare, Cesar, Atlántico, Magdalena, La Guajira y Sucre.

Por su parte, en San Andrés, Providencia y Santa Catalina se espera que haya una tendencia nubosa con posibles lluvias importantes en el área.

En el caso de la ciudad de Bogotá, la institución mencionó que durante la madrugada hubo cielo mayormente nublado con lluvias ligeras en diferentes sectores.

Lluvias en Colombia. | Foto: Colprensa

Para la mañana se estima que habrá un panorama similar: cielo mayormente nublado con lloviznas en diferentes puntos.

Ya en horas de la tarde se prevé que habrá cielo entre mayor a parcialmente nublado, con predominio del tiempo seco. No obstante, no se descartan lluvias ligeras en el corredor occidental de la capital. Además, la institución precisó que la temperatura máxima estimada será de 19 °C.

Finalmente, durante la noche se estima que predomine el tiempo seco, con alguna llovizna eventual al occidente de la capital del país.

Pronóstico para las ciudades principales