Ideam dijo cómo estará el clima en Colombia este viernes, 3 de octubre: hay que prepararse en varias zonas del país

La institución entregó el más reciente pronóstico sobre las condiciones climáticas que habrá en distintas zonas del país.

Redacción Nación
3 de octubre de 2025, 12:01 p. m.
En Caldas ya se tienen deslizamientos en las vías que comunican con los diferentes municipios
Los organismos de emergencia están en alerta ante las eventualidades que se puedan presentar por las lluvias. | Foto: Cortesía Gobernación de Risaralda

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el más reciente pronóstico sobre lo que será el clima en Colombia durante este viernes, 3 de octubre.

De acuerdo con la institución, para esta jornada se prevén condiciones nubosas en amplios puntos, lo que estará acompañado de lluvias fuertes y concentradas.

El Ideam pronostica un incremento importante de lluvias en el mes de marzo. Foto Jore Orozco / El País.
El Ideam hizo su pronóstico más reciente sobre el clima. | Foto: Jorge Orozco

Esta situación se dará especialmente en las regiones Andina, Pacífica y Caribe (sur). Por otra parte, se estima que las lluvias estarán menos intensas en el occidente de la Orinoquia y de la Amazonía.

Los mayores acumulados de precipitaciones se registrarán en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Antioquia, Caldas, Risaralda, occidente de Cundinamarca, occidente de Boyacá, Tolima, Risaralda, Caldas, Antioquia, Santander, Norte de Santander, occidente de Amazonas, Putumayo y Caquetá, sur de Córdoba y Bolívar.

Contexto: El meteorólogo Max Henríquez hace fuerte pronóstico sobre el clima en Colombia: “A punto de comenzar”

Además, el Ideam advierte de lluvias ligeras y moderadas en sectores de Meta, Vichada, Casanare, Guaviare, Cesar, Atlántico, Magdalena, La Guajira y Sucre.

Por su parte, en San Andrés, Providencia y Santa Catalina se espera que haya una tendencia nubosa con posibles lluvias importantes en el área.

En el caso de la ciudad de Bogotá, la institución mencionó que durante la madrugada hubo cielo mayormente nublado con lluvias ligeras en diferentes sectores.

Lluvias en Colombia
Lluvias en Colombia. | Foto: Colprensa

Para la mañana se estima que habrá un panorama similar: cielo mayormente nublado con lloviznas en diferentes puntos.

Ya en horas de la tarde se prevé que habrá cielo entre mayor a parcialmente nublado, con predominio del tiempo seco. No obstante, no se descartan lluvias ligeras en el corredor occidental de la capital. Además, la institución precisó que la temperatura máxima estimada será de 19 °C.

Finalmente, durante la noche se estima que predomine el tiempo seco, con alguna llovizna eventual al occidente de la capital del país.

Contexto: Adiós septiembre y bienvenido octubre: así arrancará el clima en el mes de Halloween

Pronóstico para las ciudades principales

  • Barranquilla: para hoy se prevé un cielo entre parcial a mayormente nublado, con posibilidad de lluvias para la tarde y en la noche. (T. máx.: 32 °C).
  • Cartagena: se espera cielo entre parcial y mayormente nublado, con probabilidad de lluvias en la tarde (T. máx.: 31 °C).
  • Medellín: cielo mayormente nublado; se esperan lluvias a diferentes horas del día. (T. máx.: 29 °C).
  • Tunja: se prevé un cielo entre parcial y mayormente cubierto, con predominio de tiempo seco a lo largo del día, no se descartan algunas lloviznas en la tarde. (T. máx.: 18 °C).
  • Bucaramanga: se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado, con lluvias en la tarde y durante la noche (T. máx.: 28 °C).
  • Cali: a lo largo del día predominará cielo mayormente nublado y lluvias ligeras posibles en la mañana y chubascos en la tarde. En la noche se prevén lluvias de variada intensidad. (T. máx.: 28 °C).

