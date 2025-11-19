Suscribirse

Nación

Ideam entregó el pronóstico de cómo estará el clima este miércoles, 19 de noviembre: habrá lluvias en varias zonas

Conozca cómo estará la jornada en las principales ciudades del país.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
19 de noviembre de 2025, 12:12 p. m.
Las autoridades piden a los capitalinos cuidarse y estar preparados para lluvias.
Clima en Bogotá. | Foto: Getty Images

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el más reciente pronóstico de lo que será el clima en Colombia durante la jornada de este miércoles, 19 de noviembre.

Se espera que en el transcurso del día haya nubosidad y precipitaciones sobre gran parte del Pacífico, Andina (centro y norte) y Amazonía (sur y centro). Este mismo panorama estará presente en el suroriente de la Orinoquía y sur del Caribe.

Lluvias irán hasta enero del 2022 según el Ideam
Este es el panorama de las lluvias en Colombia. | Foto: Archivo Semana

De acuerdo con el pronóstico, los mayores acumulados de lluvias, que pueden estar acompañadas de actividad eléctrica, se estiman en áreas de los departamentos de Norte de Santander, Bolívar, Cesar, Córdoba, Antioquia, Santander, Cundinamarca, Chocó, Caldas, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Guainía, Vaupés, Caquetá y Amazonas.

Además, se tendrán precipitaciones de menor intensidad o carácter intermitente en zonas puntuales de Sucre, Magdalena, Boyacá, Tolima, Huila, Meta, Vichada, Guaviare y Putumayo.

Contexto: Ideam alerta sobre el clima en Colombia durante esta semana: así será el comportamiento hasta el 21 de noviembre

En el caso del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el Ideam indica que habrá condiciones de cielo ligeramente nublado, con predominio del tiempo seco sobre la zona insular, con probabilidades de lluvias en plataforma marítima al sur.

Para la ciudad de Bogotá, la entidad pronostica que en la mañana se prevé cielo parcialmente nublado y que puede estar acompañado de lluvias ligeras en el suroriente de la ciudad.

Lluvia
¿Lluvias en Bogotá? | Foto: Juan Carlos Sierra

En la tarde, según el pronóstico, se tendrá cielo entre parcial a mayormente nublado, con probabilidad de ocurrencia de lluvias de variada intensidad en sectores del occidente y norte de la capital del país.

Finalmente, para la noche se esperan precipitaciones ligeras en sectores del norte y suroccidente de la ciudad con cielo mayormente nublado.

Contexto: Cortes de agua en Bogotá y Soacha: estas serán las zonas que tendrán suspendido el servicio del 19 al 21 de noviembre

Así estará el clima en otras ciudades

  • Barranquilla: Son esperadas condiciones secas durante toda la jornada, con cielos entre ligera a parcialmente nublados (T. máx.: 33 °C).
  • Cartagena: Se prevé una mañana seca, con probabilidad de lloviznas ligeras en horas de la tarde, y una noche nuevamente con tiempo seco (T. máx.: 32 °C).
  • Medellín: Se pronostican cielos con nubosidad variada y probabilidad de precipitaciones intermitentes en la jornada, especialmente en horas de la tarde y noche (T. máx.: 30 °C).
  • Tunja: Predominarán condiciones principalmente secas con nubosidad variable durante todo el día. No obstante, no se descartan precipitaciones ligeras en la tarde y noche. (T. máx.: 18 °C).
  • Bucaramanga: Posterior a una mañana con cielos entre parcial a mayormente nublados, se espera un día con poca nubosidad y tiempo seco. (T. máx.: 28 °C).
  • Cali: Precipitaciones intermitentes durante todo el día son probables, especialmente en horas de la tarde y la noche. (T. máx.: 30 °C).

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¡Con los medios NO!: el editorial de El País de Cali tras ataque a RCN en esa ciudad

2. Se desploma la matrícula de estudiantes inmigrantes en Estados Unidos: escuelas entran en alerta

3. Puesto del ranking FIFA de Colombia y bombo para el sorteo del Mundial 2026, tras ganar a Nueva Zelanda y Australia

4. Más líos para Verónica Alcocer: piden a la Unión Europea investigar un lavado de activos

5. Secuestran a Miguel Ayala, hijo del cantante Giovanny Ayala, en una vía del Cauca

LEER MENOS

Noticias relacionadas

IdeamClima en Colombia Pronóstico del clima

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.