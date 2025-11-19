Ideam entregó el pronóstico de cómo estará el clima este miércoles, 19 de noviembre: habrá lluvias en varias zonas

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el más reciente pronóstico de lo que será el clima en Colombia durante la jornada de este miércoles, 19 de noviembre.

Se espera que en el transcurso del día haya nubosidad y precipitaciones sobre gran parte del Pacífico, Andina (centro y norte) y Amazonía (sur y centro). Este mismo panorama estará presente en el suroriente de la Orinoquía y sur del Caribe.

Este es el panorama de las lluvias en Colombia. | Foto: Archivo Semana

De acuerdo con el pronóstico, los mayores acumulados de lluvias, que pueden estar acompañadas de actividad eléctrica, se estiman en áreas de los departamentos de Norte de Santander, Bolívar, Cesar, Córdoba, Antioquia, Santander, Cundinamarca, Chocó, Caldas, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Guainía, Vaupés, Caquetá y Amazonas.

Además, se tendrán precipitaciones de menor intensidad o carácter intermitente en zonas puntuales de Sucre, Magdalena, Boyacá, Tolima, Huila, Meta, Vichada, Guaviare y Putumayo.

En el caso del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el Ideam indica que habrá condiciones de cielo ligeramente nublado, con predominio del tiempo seco sobre la zona insular, con probabilidades de lluvias en plataforma marítima al sur.

Para la ciudad de Bogotá, la entidad pronostica que en la mañana se prevé cielo parcialmente nublado y que puede estar acompañado de lluvias ligeras en el suroriente de la ciudad.

¿Lluvias en Bogotá? | Foto: Juan Carlos Sierra

En la tarde, según el pronóstico, se tendrá cielo entre parcial a mayormente nublado, con probabilidad de ocurrencia de lluvias de variada intensidad en sectores del occidente y norte de la capital del país.

Finalmente, para la noche se esperan precipitaciones ligeras en sectores del norte y suroccidente de la ciudad con cielo mayormente nublado.

Así estará el clima en otras ciudades