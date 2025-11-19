Nación
Ideam entregó el pronóstico de cómo estará el clima este miércoles, 19 de noviembre: habrá lluvias en varias zonas
Conozca cómo estará la jornada en las principales ciudades del país.
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el más reciente pronóstico de lo que será el clima en Colombia durante la jornada de este miércoles, 19 de noviembre.
Se espera que en el transcurso del día haya nubosidad y precipitaciones sobre gran parte del Pacífico, Andina (centro y norte) y Amazonía (sur y centro). Este mismo panorama estará presente en el suroriente de la Orinoquía y sur del Caribe.
De acuerdo con el pronóstico, los mayores acumulados de lluvias, que pueden estar acompañadas de actividad eléctrica, se estiman en áreas de los departamentos de Norte de Santander, Bolívar, Cesar, Córdoba, Antioquia, Santander, Cundinamarca, Chocó, Caldas, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Guainía, Vaupés, Caquetá y Amazonas.
Además, se tendrán precipitaciones de menor intensidad o carácter intermitente en zonas puntuales de Sucre, Magdalena, Boyacá, Tolima, Huila, Meta, Vichada, Guaviare y Putumayo.
En el caso del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el Ideam indica que habrá condiciones de cielo ligeramente nublado, con predominio del tiempo seco sobre la zona insular, con probabilidades de lluvias en plataforma marítima al sur.
Para la ciudad de Bogotá, la entidad pronostica que en la mañana se prevé cielo parcialmente nublado y que puede estar acompañado de lluvias ligeras en el suroriente de la ciudad.
En la tarde, según el pronóstico, se tendrá cielo entre parcial a mayormente nublado, con probabilidad de ocurrencia de lluvias de variada intensidad en sectores del occidente y norte de la capital del país.
Finalmente, para la noche se esperan precipitaciones ligeras en sectores del norte y suroccidente de la ciudad con cielo mayormente nublado.
Así estará el clima en otras ciudades
- Barranquilla: Son esperadas condiciones secas durante toda la jornada, con cielos entre ligera a parcialmente nublados (T. máx.: 33 °C).
- Cartagena: Se prevé una mañana seca, con probabilidad de lloviznas ligeras en horas de la tarde, y una noche nuevamente con tiempo seco (T. máx.: 32 °C).
- Medellín: Se pronostican cielos con nubosidad variada y probabilidad de precipitaciones intermitentes en la jornada, especialmente en horas de la tarde y noche (T. máx.: 30 °C).
- Tunja: Predominarán condiciones principalmente secas con nubosidad variable durante todo el día. No obstante, no se descartan precipitaciones ligeras en la tarde y noche. (T. máx.: 18 °C).
- Bucaramanga: Posterior a una mañana con cielos entre parcial a mayormente nublados, se espera un día con poca nubosidad y tiempo seco. (T. máx.: 28 °C).
- Cali: Precipitaciones intermitentes durante todo el día son probables, especialmente en horas de la tarde y la noche. (T. máx.: 30 °C).