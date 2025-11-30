Nación
Ideam entregó el pronóstico del clima para las próximas horas; lluvias de variada intensidad en amplios sectores del país
Por medio del informe técnico se detalló la actualidad del clima en el país.
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) destacó las predicciones del clima para hoy, domingo 30 de noviembre.
En primer lugar, la entidad señala que durante las próximas horas, sobre el territorio nacional, se estima abundante nubosidad, con probables lluvias de variada intensidad en amplios sectores del país, especialmente en las regiones Caribe, Pacífica y Andina.
“Las lluvias de mayor intensidad, con probables tormentas eléctricas sectorizadas, se estiman en áreas departamentales de La Guajira; norte y sur de Cesar; Magdalena; Atlántico; Bolívar; Sucre y Córdoba; en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño; norte y occidente de Norte de Santander; en Santander, Antioquia, Caldas, Risaralda y Quindío; norte y oriente de Huila y Tolima; norte y occidente de Cundinamarca y Boyacá; oriente y occidente de Caquetá y Putumayo; al oriente de Vichada, Guainía, Vaupés y Amazonas”, destaca el Ideam.
Por otra parte, en las próximas horas se esperan lluvias de menor intensidad en Magdalena y Cauca. Además, se prevén leves precipitaciones al norte de Arauca y al occidente de Casanare, Meta y Guaviare.
Las predicciones para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina señalan que en las próximas horas se presentará un cielo mayormente nublado con predominio de tiempo seco. Sin embargo, sobre el área marítima se estiman probables lluvias de variada intensidad con tormentas eléctricas sectorizadas.
Los expertos en la materia señalan que en las últimas horas diversos sistemas de nubes han llegado desde la región Amazónica, causando que una gran parte del país amanezca con cielos nublados.
Cabe destacar que en algunas regiones del país se venían registrando varios días de tiempo seco, por lo cual las lluvias permitirán que las fuentes hídricas de cada una de las regiones recuperen su nivel.
Recomendaciones para el final del año
En varios departamentos del país, de manera histórica, se presenta una reducción en las lluvias, por lo cual las personas deben extremar las medidas para evitar mayores complicaciones:
- Prestar atención a los niveles de los ríos.
- Respetar los cauces de las fuentes hídricas y no contaminarlas.
- No realizar quemas de basuras en zonas boscosas.
- Reportar los incendios que se presenten.
- No arrojar elementos que puedan contribuir a las conflagraciones.
- Informar a las autoridades sobre cualquier situación que pueda poner en riesgo a las poblaciones.
- Estar atento a las predicciones del clima.
- Acoger las recomendaciones de los expertos en la materia.