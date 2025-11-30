Suscribirse

Nación

Ideam entregó el pronóstico del clima para las próximas horas; lluvias de variada intensidad en amplios sectores del país

Por medio del informe técnico se detalló la actualidad del clima en el país.

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

30 de noviembre de 2025, 2:03 p. m.
Las lluvias han estado acompañadas de granizo.
En las próximas horas se presentarán lluvias en gran parte del país. | Foto: Tomada de las redes sociales de la Aerocivil.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) destacó las predicciones del clima para hoy, domingo 30 de noviembre.

En primer lugar, la entidad señala que durante las próximas horas, sobre el territorio nacional, se estima abundante nubosidad, con probables lluvias de variada intensidad en amplios sectores del país, especialmente en las regiones Caribe, Pacífica y Andina.

Así se ve el cielo de Cali este 18 de septiembre.
Gran parte del país amaneció con cielos nublados. | Foto: Jorge Orozco/El País

“Las lluvias de mayor intensidad, con probables tormentas eléctricas sectorizadas, se estiman en áreas departamentales de La Guajira; norte y sur de Cesar; Magdalena; Atlántico; Bolívar; Sucre y Córdoba; en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño; norte y occidente de Norte de Santander; en Santander, Antioquia, Caldas, Risaralda y Quindío; norte y oriente de Huila y Tolima; norte y occidente de Cundinamarca y Boyacá; oriente y occidente de Caquetá y Putumayo; al oriente de Vichada, Guainía, Vaupés y Amazonas”, destaca el Ideam.

Contexto: Max Henríquez anuncia la llegada de lluvias a Colombia: “Un potente frente frío”

Por otra parte, en las próximas horas se esperan lluvias de menor intensidad en Magdalena y Cauca. Además, se prevén leves precipitaciones al norte de Arauca y al occidente de Casanare, Meta y Guaviare.

Las predicciones para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina señalan que en las próximas horas se presentará un cielo mayormente nublado con predominio de tiempo seco. Sin embargo, sobre el área marítima se estiman probables lluvias de variada intensidad con tormentas eléctricas sectorizadas.

Los expertos en la materia señalan que en las últimas horas diversos sistemas de nubes han llegado desde la región Amazónica, causando que una gran parte del país amanezca con cielos nublados.

Contexto: Evacuación preventiva: Parques Nacionales cierra sectores del Puracé tras elevarse a naranja la alerta del volcán

Cabe destacar que en algunas regiones del país se venían registrando varios días de tiempo seco, por lo cual las lluvias permitirán que las fuentes hídricas de cada una de las regiones recuperen su nivel.

Temporada de calor en Cali. Tiempo seco con altas temperaturas.
Históricamente diciembre cuenta con tiempo seco en diversas regiones del país. | Foto: Jorge Orozco

Recomendaciones para el final del año

En varios departamentos del país, de manera histórica, se presenta una reducción en las lluvias, por lo cual las personas deben extremar las medidas para evitar mayores complicaciones:

  • Prestar atención a los niveles de los ríos.
  • Respetar los cauces de las fuentes hídricas y no contaminarlas.
  • No realizar quemas de basuras en zonas boscosas.
  • Reportar los incendios que se presenten.
  • No arrojar elementos que puedan contribuir a las conflagraciones.
  • Informar a las autoridades sobre cualquier situación que pueda poner en riesgo a las poblaciones.
  • Estar atento a las predicciones del clima.
  • Acoger las recomendaciones de los expertos en la materia.

