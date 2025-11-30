Ideam entregó el pronóstico del clima para las próximas horas; lluvias de variada intensidad en amplios sectores del país

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) destacó las predicciones del clima para hoy, domingo 30 de noviembre.

En primer lugar, la entidad señala que durante las próximas horas, sobre el territorio nacional, se estima abundante nubosidad, con probables lluvias de variada intensidad en amplios sectores del país, especialmente en las regiones Caribe, Pacífica y Andina.

Gran parte del país amaneció con cielos nublados. | Foto: Jorge Orozco/El País

“Las lluvias de mayor intensidad, con probables tormentas eléctricas sectorizadas, se estiman en áreas departamentales de La Guajira; norte y sur de Cesar; Magdalena; Atlántico; Bolívar; Sucre y Córdoba; en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño; norte y occidente de Norte de Santander; en Santander, Antioquia, Caldas, Risaralda y Quindío; norte y oriente de Huila y Tolima; norte y occidente de Cundinamarca y Boyacá; oriente y occidente de Caquetá y Putumayo; al oriente de Vichada, Guainía, Vaupés y Amazonas”, destaca el Ideam.

Por otra parte, en las próximas horas se esperan lluvias de menor intensidad en Magdalena y Cauca. Además, se prevén leves precipitaciones al norte de Arauca y al occidente de Casanare, Meta y Guaviare.

Las predicciones para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina señalan que en las próximas horas se presentará un cielo mayormente nublado con predominio de tiempo seco. Sin embargo, sobre el área marítima se estiman probables lluvias de variada intensidad con tormentas eléctricas sectorizadas.

Los expertos en la materia señalan que en las últimas horas diversos sistemas de nubes han llegado desde la región Amazónica, causando que una gran parte del país amanezca con cielos nublados.

Cabe destacar que en algunas regiones del país se venían registrando varios días de tiempo seco, por lo cual las lluvias permitirán que las fuentes hídricas de cada una de las regiones recuperen su nivel.

Históricamente diciembre cuenta con tiempo seco en diversas regiones del país. | Foto: Jorge Orozco

Recomendaciones para el final del año

En varios departamentos del país, de manera histórica, se presenta una reducción en las lluvias, por lo cual las personas deben extremar las medidas para evitar mayores complicaciones: