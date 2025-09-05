Ideam pronostica fuertes lluvias para este fin de semana en estas regiones de Colombia

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) presentó su más reciente informe donde detalló el pronóstico del tiempo para este primer fin de semana.

La entidad dio a conocer que este sábado 6 y domingo 7 de septiembre, se prevén lluvias de variada intensidad en diferentes regiones de Colombia.

Así las cosas, el clima que mayor predominio tendrá es el tiempo seco en las mañanas y posteriormente un aumento progresivo de lluvias en las tardes y noches, especialmente en la región Pacífica.

Sábado 6 de septiembre

Para este día se esperan condiciones secas en horas de la mañana en gran parte de las regiones Andina, Orinoquia, Amazonia y Caribe, mientras que en sectores del sur de Chocó, occidente de Valle del Cauca y sur de la región Caribe habría algunas precipitaciones aisladas de baja intensidad al igual que en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

En la tarde y parte de la noche, la probabilidad de lluvias aumentará en la región Pacífica, con precipitaciones en diferentes sectores de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

Así mismo, se prevén precipitaciones en áreas de Amazonas, Vaupés y oriente de Caquetá, mientras que en la región Andina son probables algunas lluvias hacia los Santanderes, Antioquia y el Eje Cafetero. Por último, habría lluvias en sectores del sur de La Guajira y en el oriente de la región Caribe.

Domingo 7 de septiembre

En sectores de la Orinoquia y la Amazonia se prevé abundante nubosidad con precipitaciones dispersas en estas regiones, mientras que en la región Pacífica, son probables lluvias de variada intensidad, en el occidente del Valle del Cauca y en áreas de Chocó.

Por otro lado, predominará nubosidad con lluvias sectorizadas, particularmente hacia el sur del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Podrían registrarse precipitaciones aisladas hacia el occidente de la región Caribe, incluyendo zonas del Magdalena y sur de La Guajira. Además, se esperan lluvias dispersas durante la mañana en Antioquia, el Eje Cafetero y sectores de piedemonte.

Por otra parte, se mantendrá la probabilidad de precipitaciones en la región Pacífica, con lluvias a lo largo del litoral y de mayor intensidad en sectores del Cauca y occidente de Nariño durante la tarde y la noche al igual que en la región Andina son probables precipitaciones en los Santanderes, Antioquia y el Eje Cafetero.

Mientras que en La Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba se prevén lluvias de diferente intensidad y las condiciones meteorológicas para San Andrés, Providencia y Santa Catalina predominará la nubosidad parcial, con baja probabilidad de precipitaciones.