Ideam pronostica lluvias este fin de semana del 13 al 14 de diciembre en las principales ciudades

Las precipitaciones se concentrarán en zonas del Caribe, Pacífica, Andina y Amazonía.

13 de diciembre de 2025, 2:09 a. m.
Durante el fin de semana se esperan lluvias en amplios sectores del territorio nacional.
Durante el fin de semana se esperan lluvias en amplios sectores del territorio nacional, de acuerdo con el pronóstico meteorológico. También se prevén lluvias en zonas dispersas de la región Andina y en el oriente de la Amazonía, mientras que en la Orinoquía se mantendría tiempo seco.

En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se consideran posibles lluvias de corta duración durante la mañana del domingo.

Contexto: Servicio Geológico da nuevos detalles sobre la actividad volcánica del Puracé: registra “aumento de temperatura en la zona del cráter”

En Bogotá, por su parte, continuará el predominio de tiempo seco, aunque no se descartan algunas lluvias al occidente de la ciudad en horas de la tarde. La temperatura mínima se mantendría por debajo de los 10 grados centígrados, mientras que la máxima oscilaría entre los 19 y 20 grados.

Para el sábado 13 de diciembre, se espera una disminución tanto de la nubosidad como de las precipitaciones en comparación con el día anterior en todo el país. No obstante, persistirán las lluvias en las regiones Pacífica, Caribe, Andina y Amazonía. En la región Orinoquía se prevé tiempo seco en amplios sectores.

Los mayores acumulados de precipitación se registrarían en departamentos como Atlántico, Córdoba, Sucre, Magdalena, Chocó, Cauca, Antioquia, Santander, Cundinamarca, Tolima, Risaralda, Caldas, Quindío, Guainía, Vaupés y en el oriente del departamento del Amazonas.

En el mar Caribe colombiano, los modelos indican precipitaciones significativas hacia el occidente y el suroccidente, especialmente en cercanías del golfo de Urabá.

En el océano Pacífico, se anticipan condiciones mayormente nubladas, con lluvias persistentes en el centro y norte de la cuenca. Para el Archipiélago de San Andrés se prevén lluvias, mientras que en Providencia y Santa Catalina se espera tiempo seco.

El domingo 14 de diciembre, la mayor nubosidad y las precipitaciones se concentrarían en el occidente y sur de la región Caribe; el occidente y norte de la región Andina; el centro y norte de la región Pacífica; y el oriente de la Amazonía.

Las lluvias de mayor intensidad se esperan en sectores de Cesar, Bolívar, Magdalena, Sucre, Córdoba, Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Caldas, Risaralda, Quindío, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Amazonas, Vaupés, Guainía y el oriente de Vichada. En San Andrés, Providencia y Santa Catalina podrían presentarse algunas lluvias en el sector sur durante las primeras horas del día.

