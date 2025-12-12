Ideam pronostica lluvias este fin de semana del 13 al 14 de diciembre en las principales ciudades

Durante el fin de semana se esperan lluvias en amplios sectores del territorio nacional, de acuerdo con el pronóstico meteorológico. También se prevén lluvias en zonas dispersas de la región Andina y en el oriente de la Amazonía, mientras que en la Orinoquía se mantendría tiempo seco.

En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se consideran posibles lluvias de corta duración durante la mañana del domingo.

En Bogotá, por su parte, continuará el predominio de tiempo seco, aunque no se descartan algunas lluvias al occidente de la ciudad en horas de la tarde. La temperatura mínima se mantendría por debajo de los 10 grados centígrados, mientras que la máxima oscilaría entre los 19 y 20 grados.

Para el sábado 13 de diciembre, se espera una disminución tanto de la nubosidad como de las precipitaciones en comparación con el día anterior en todo el país. No obstante, persistirán las lluvias en las regiones Pacífica, Caribe, Andina y Amazonía. En la región Orinoquía se prevé tiempo seco en amplios sectores.

Varios departamentos del centro del país se verán afectados por el fenómeno climático | Foto: Getty Images / Devasahayam Chandra Dhas

Los mayores acumulados de precipitación se registrarían en departamentos como Atlántico, Córdoba, Sucre, Magdalena, Chocó, Cauca, Antioquia, Santander, Cundinamarca, Tolima, Risaralda, Caldas, Quindío, Guainía, Vaupés y en el oriente del departamento del Amazonas.

En el mar Caribe colombiano, los modelos indican precipitaciones significativas hacia el occidente y el suroccidente, especialmente en cercanías del golfo de Urabá.

En el océano Pacífico, se anticipan condiciones mayormente nubladas, con lluvias persistentes en el centro y norte de la cuenca. Para el Archipiélago de San Andrés se prevén lluvias, mientras que en Providencia y Santa Catalina se espera tiempo seco.

El domingo 14 de diciembre, la mayor nubosidad y las precipitaciones se concentrarían en el occidente y sur de la región Caribe; el occidente y norte de la región Andina; el centro y norte de la región Pacífica; y el oriente de la Amazonía.